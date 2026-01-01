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Una alternativa a CAPTCHA de código abierto que prioriza la privacidad, utilizando prueba de trabajo en lugar de acertijos visuales — sin seguimiento, sin cookies, sin llamadas externas.

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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

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Todo lo que puedes crear con Cap

Cap es una alternativa CAPTCHA de código abierto y ligera que protege formularios y APIs de bots utilizando prueba de trabajo en lugar de acertijos visuales. En lugar de pedir a los usuarios que identifiquen semáforos o pasos peatonales, Cap ejecuta un desafío SHA-256 silencioso en WebAssembly — resolviendo en milisegundos para usuarios reales mientras que hace que el envío automatizado sea computacionalmente costoso para los bots. No se establecen cookies, no se recopilan datos de comportamiento y ninguna solicitud sale de su propio servidor.

Alojar Cap en su propio VPS le da control total sobre la protección contra bots sin tarifas por verificación y sin dependencia de servicios como Google reCAPTCHA o Cloudflare Turnstile. Un panel de administración proporciona análisis de desafíos y gestión de claves de sitio.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Cap

Desafíos de Prueba de Trabajo

El cálculo SHA-256 se ejecuta silenciosamente en WebAssembly, haciendo que la protección contra bots sea invisible para los usuarios reales, mientras aumenta el costo de los ataques automatizados.

Cero Rastreo

No se instalan cookies, no se recopilan huellas dactilares de comportamiento y no se envían datos a servidores de terceros — totalmente compatible con el RGPD por diseño.

Panel de control del administrador

Monitorea las tasas de finalización de desafíos, administra las claves del sitio y revisa las métricas de actividad de bots a través del panel de análisis integrado.

Widget ligero

El widget del lado del cliente es de solo ~20KB, lo que añade un peso de página insignificante a cualquier sitio o aplicación que lo incorpore.

Diseño API-primero

Verifique los tokens de desafío en el lado del servidor a través de una API REST simple, haciendo que Cap sea integrable con cualquier lenguaje o framework.

¿Por qué ejecutar Cap en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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