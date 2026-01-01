Cap es una alternativa CAPTCHA de código abierto y ligera que protege formularios y APIs de bots utilizando prueba de trabajo en lugar de acertijos visuales. En lugar de pedir a los usuarios que identifiquen semáforos o pasos peatonales, Cap ejecuta un desafío SHA-256 silencioso en WebAssembly — resolviendo en milisegundos para usuarios reales mientras que hace que el envío automatizado sea computacionalmente costoso para los bots. No se establecen cookies, no se recopilan datos de comportamiento y ninguna solicitud sale de su propio servidor.

Alojar Cap en su propio VPS le da control total sobre la protección contra bots sin tarifas por verificación y sin dependencia de servicios como Google reCAPTCHA o Cloudflare Turnstile. Un panel de administración proporciona análisis de desafíos y gestión de claves de sitio.