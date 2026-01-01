Implementa ByteStash con instalación de un solo clic.
Gestor de fragmentos de código autohospedado con resaltado de sintaxis, búsqueda de texto completo y SSO opcional para desarrolladores y equipos.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con ByteStash
ByteStash es una aplicación web autoalojada para almacenar, organizar y compartir fragmentos de código en una única biblioteca con capacidad de búsqueda. Soporta docenas de lenguajes de programación con resaltado de sintaxis completo, permite filtrar por lenguaje o palabra clave, anclar favoritos para acceso rápido y compartir fragmentos públicamente sin requerir cuentas de los destinatarios.
A diferencia de las herramientas de fragmentos basadas en la nube, ByteStash se ejecuta completamente en tu propia infraestructura con una base de datos SQLite ligera, sin necesidad de servicios externos. Incluye una API REST completa con documentación Swagger e integración opcional de OpenID Connect, lo que lo hace igualmente adecuado para desarrolladores individuales y equipos que utilizan gestión de identidad centralizada.
Funciones clave de ByteStash
Resaltado de Sintaxis
Soporta docenas de lenguajes de programación para que cada fragmento se renderice con un coloreado de sintaxis preciso y legible.
Búsqueda de texto completo
Busca y filtra toda tu biblioteca de fragmentos por idioma, palabra clave o etiqueta para encontrar exactamente lo que necesitas en segundos.
Uso compartido público
Comparte fragmentos individuales o colecciones a través de enlaces públicos — los destinatarios no necesitan una cuenta para verlos.
Acceso a la API REST
La API CRUD completa con documentación Swagger integrada le permite integrar la recuperación de fragmentos en scripts, editores o pipelines de CI.
Integración de SSO
Conecta cualquier proveedor de OpenID Connect para habilitar el inicio de sesión único para equipos que ya utilizan la gestión centralizada de identidades.
¿Por qué ejecutar ByteStash en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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