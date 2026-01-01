Implementa Bytebase con un solo clic.
Plataforma DevOps de base de datos de código abierto para revisar, aprobar e implementar cambios de esquema de forma segura en todos los entornos.
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Todo lo que puedes crear con Bytebase
Bytebase es una plataforma DevOps de base de datos de código abierto que aporta disciplina de ingeniería de software a la gestión de cambios de bases de datos. Mientras que la mayoría de los equipos dependen de scripts SQL ad-hoc o aprobaciones informales de DBA, Bytebase ofrece flujos de trabajo de revisión estructurados, pipelines de implementación en múltiples entornos y más de 200 reglas de revisión de SQL integradas que reflejan cómo se entrega el código de la aplicación.
Soporta más de 20 sistemas de bases de datos — PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake y más — desde una única interfaz web. El autoalojamiento mantiene las credenciales de la base de datos y el historial de cambios completamente dentro de su propia infraestructura, sin que ningún servicio de terceros acceda a sus esquemas o datos.
Funciones clave de Bytebase
Flujos de trabajo de cambios en la base de datos
Dirija cada migración de esquema a través de pasos de revisión y aprobación configurables antes de que llegue a cualquier entorno de base de datos.
Revisión de SQL integrada
Más de 200 reglas detectan automáticamente anti-patrones, índices faltantes y operaciones destructivas antes de que se apruebe un cambio.
Integración de GitOps
Vincula Bytebase a tu repositorio Git para que las migraciones de la base de datos sigan el mismo proceso de solicitud de extracción que el código de la aplicación.
Implementaciones en múltiples entornos
Define pipelines ordenados a través de desarrollo, staging y producción con puertas de aprobación requeridas en cada etapa.
Auditoría y cumplimiento
Cada migración y aprobación se registra en un registro a prueba de manipulaciones con marcas de tiempo y atribución de usuario, compatible con SOC 2 y marcos similares.
¿Por qué ejecutar Bytebase en Hostinger?
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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