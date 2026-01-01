Buildbot es un framework de integración y entrega continua basado en Python que automatiza la construcción, prueba y despliegue de software. A diferencia de los servicios de CI alojados con opiniones preestablecidas, Buildbot es totalmente configurable en código Python — cada disparador, programador, constructor e informador se define programáticamente, lo que da a los equipos un control preciso sobre sus pipelines de construcción sin las limitaciones de los esquemas YAML declarativos.

Alojar Buildbot en un VPS mantiene tu infraestructura de construcción en servidores que controlas, sin facturación por minuto, sin límites de repositorio y sin depender del tiempo de actividad de un proveedor de CI externo. La arquitectura maestro-trabajador escala desde un solo trabajador en un VPS pequeño hasta docenas de trabajadores en máquinas dedicadas, todo coordinado desde un único panel de control web central.