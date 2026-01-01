Implementa Buildbot con un solo clic.
Marco de CI/CD flexible y de código abierto para automatizar compilaciones, pruebas y despliegues de software en trabajadores distribuidos.
Elige un plan VPS para Buildbot
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Buildbot
Buildbot es un framework de integración y entrega continua basado en Python que automatiza la construcción, prueba y despliegue de software. A diferencia de los servicios de CI alojados con opiniones preestablecidas, Buildbot es totalmente configurable en código Python — cada disparador, programador, constructor e informador se define programáticamente, lo que da a los equipos un control preciso sobre sus pipelines de construcción sin las limitaciones de los esquemas YAML declarativos.
Alojar Buildbot en un VPS mantiene tu infraestructura de construcción en servidores que controlas, sin facturación por minuto, sin límites de repositorio y sin depender del tiempo de actividad de un proveedor de CI externo. La arquitectura maestro-trabajador escala desde un solo trabajador en un VPS pequeño hasta docenas de trabajadores en máquinas dedicadas, todo coordinado desde un único panel de control web central.
Funciones clave de Buildbot
Tuberías configuradas con Python
Define cada paso de compilación, disparador y notificación en código Python para una flexibilidad completa que las configuraciones declarativas YAML no pueden igualar.
Arquitectura distribuida de trabajadores
Ejecute compilaciones en cualquier número de trabajadores — contenedores locales, máquinas remotas o máquinas virtuales en la nube — todos coordinados desde un solo maestro.
Panel de compilación web
Monitorea el historial de compilaciones, el progreso en vivo y el estado de los trabajadores desde la interfaz web de Buildbot con vistas de cascada, consola y cuadrícula.
Horarios flexibles
Activa compilaciones en confirmaciones de código, programaciones de tiempo, solicitudes manuales o resultados de compilaciones ascendentes, utilizando objetos de programador componibles.
REST API y reporteros
Consultar el estado de la compilación a través de la API REST y enviar notificaciones por correo electrónico, Slack, comprobaciones de estado de GitHub o a cualquier punto final de webhook personalizado.
¿Por qué ejecutar Buildbot en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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