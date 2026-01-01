Despliega Browserless con una instalación de un solo clic.
Chrome sin interfaz gráfica como servicio con una API REST y WebSocket para web scraping, generación de PDF y pruebas automatizadas.
Elige un plan VPS para Browserless
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Browserless
Browserless convierte Chrome sin cabeza en un servicio accesible a través de la red, eliminando la complejidad de gestionar procesos de navegador, fugas de memoria y conflictos de dependencias dentro de tus propias aplicaciones. Los desarrolladores se conectan a través de una API REST o WebSocket utilizando Puppeteer, Playwright o Selenium; Browserless maneja automáticamente el ciclo de vida de la sesión, la limpieza de recursos y la ejecución concurrente.
La autoalojamiento en un VPS te da control total sobre la configuración del navegador, los agentes de usuario y la configuración del proxy, mientras elimina las tarifas por solicitud cobradas por los servicios de automatización de navegadores en la nube. La lógica de scraping sensible y los datos extraídos permanecen dentro de tu propia infraestructura, y puedes ajustar los límites de concurrencia para que coincidan con los recursos disponibles.
Funciones clave de Browserless
API REST y WebSocket
Controla Chrome programáticamente a través de HTTP o WebSocket, compatible con Puppeteer, Playwright y Selenium sin cambiar tu código existente.
Generación de PDF y capturas de pantalla
Renderiza cualquier URL o HTML a un PDF o captura de pantalla con precisión de píxel, con opciones flexibles de ventana gráfica, tamaño de papel y selección de elementos.
Gestión de Sesiones Concurrentes
Browserless gestiona y pone en cola múltiples sesiones de navegador paralelas, liberando recursos automáticamente para que tu host nunca se quede sin memoria.
Autenticación basada en tokens
Un token de API pregenerado restringe el acceso a su servicio de navegador, evitando el uso no autorizado de sus recursos de cómputo.
Scraping renderizado con JavaScript
Ejecuta JavaScript completo del lado del cliente en las páginas objetivo, lo que permite extraer datos de SPAs y contenido cargado dinámicamente al que los raspadores estáticos no pueden acceder.
¿Por qué ejecutar Browserless en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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