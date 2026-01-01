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Chrome sin interfaz gráfica como servicio con una API REST y WebSocket para web scraping, generación de PDF y pruebas automatizadas.

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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

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Procesadores AMD EPYC
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Velocidad de red de 1 Gbps
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Browserless

Browserless convierte Chrome sin cabeza en un servicio accesible a través de la red, eliminando la complejidad de gestionar procesos de navegador, fugas de memoria y conflictos de dependencias dentro de tus propias aplicaciones. Los desarrolladores se conectan a través de una API REST o WebSocket utilizando Puppeteer, Playwright o Selenium; Browserless maneja automáticamente el ciclo de vida de la sesión, la limpieza de recursos y la ejecución concurrente.

La autoalojamiento en un VPS te da control total sobre la configuración del navegador, los agentes de usuario y la configuración del proxy, mientras elimina las tarifas por solicitud cobradas por los servicios de automatización de navegadores en la nube. La lógica de scraping sensible y los datos extraídos permanecen dentro de tu propia infraestructura, y puedes ajustar los límites de concurrencia para que coincidan con los recursos disponibles.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Browserless

API REST y WebSocket

Controla Chrome programáticamente a través de HTTP o WebSocket, compatible con Puppeteer, Playwright y Selenium sin cambiar tu código existente.

Generación de PDF y capturas de pantalla

Renderiza cualquier URL o HTML a un PDF o captura de pantalla con precisión de píxel, con opciones flexibles de ventana gráfica, tamaño de papel y selección de elementos.

Gestión de Sesiones Concurrentes

Browserless gestiona y pone en cola múltiples sesiones de navegador paralelas, liberando recursos automáticamente para que tu host nunca se quede sin memoria.

Autenticación basada en tokens

Un token de API pregenerado restringe el acceso a su servicio de navegador, evitando el uso no autorizado de sus recursos de cómputo.

Scraping renderizado con JavaScript

Ejecuta JavaScript completo del lado del cliente en las páginas objetivo, lo que permite extraer datos de SPAs y contenido cargado dinámicamente al que los raspadores estáticos no pueden acceder.

¿Por qué ejecutar Browserless en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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