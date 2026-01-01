BookStack es una wiki gratuita de código abierto construida sobre Laravel que organiza la documentación en una jerarquía de tres niveles: Libros, Capítulos y Páginas — reflejando cómo la gente piensa naturalmente sobre el contenido estructurado. Un editor WYSIWYG, un modo Markdown integrado y la integración de diagramas draw.io significan que los equipos pueden escribir e ilustrar documentación sin salir de la plataforma.

Alojar BookStack en tu propio VPS mantiene la documentación interna sensible — manuales de operaciones, decisiones de arquitectura, políticas de RRHH — completamente dentro de tu infraestructura, sin costos por usuario y sin acceso de terceros a tu contenido. Los permisos basados en roles te permiten controlar exactamente quién puede leer o editar cada sección de la base de conocimientos.