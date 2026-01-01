Despliega Bookshelf con instalación de un solo clic.
Reactivación comunitaria activa de Readarr para automatizar la gestión de bibliotecas de ebooks y audiolibros.
Elige un plan VPS para Bookshelf
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Bookshelf
Bookshelf es el sucesor de Readarr mantenido por la comunidad, construido sobre el mismo framework arr que impulsa Sonarr y Radarr. Monitoriza a tus autores favoritos, rastrea los nuevos lanzamientos y descarga y organiza automáticamente los libros a través de tus clientes de descarga existentes — incluyendo qBittorrent, Transmission, SABnzbd y NZBGet — antes de archivarlos en tu biblioteca de Calibre o Calibre-Web con metadatos limpios.
Autoalojar Bookshelf en un VPS mantiene el servicio funcionando 24/7 para que los lanzamientos se capturen en el momento en que aparecen, sin depender de que una máquina doméstica esté en línea. Los volúmenes persistentes conservan tus listas de autores, perfiles de calidad e historial de descargas a través de las actualizaciones del contenedor.
Funciones clave de Bookshelf
Seguimiento de Autor Automatizado
Supervisa bibliografías completas de autores y series para que cada nuevo lanzamiento se ponga en cola para su descarga automáticamente sin búsquedas manuales.
Soporte de libros electrónicos multi-formato
Soporta formatos EPUB, MOBI, AZW3, PDF y de audiolibros, incluyendo M4B, ofreciéndote una herramienta única para toda tu biblioteca digital.
Descargar Integración de Cliente
Se conecta a qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd y NZBGet para que los libros lleguen a tu biblioteca a través del cliente que ya utilices.
Sincronización de la Biblioteca Calibre
Se integra directamente con Calibre y Calibre-Web para importar nuevas adquisiciones con metadatos consistentes y nombres de carpetas automáticamente.
Gestión de Perfiles de Calidad
Define formatos preferidos y opciones de respaldo por perfil, asegurando que las descargas cumplan con tus estándares de calidad sin intervención manual.
¿Por qué ejecutar Bookshelf en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
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