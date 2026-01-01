Despliega Audiobookshelf con una instalación de un solo clic.
Servidor de audiolibros y podcasts autohospedado con soporte multiusuario, aplicaciones móviles sin conexión y obtención automática de metadatos.
Elige un plan VPS para Audiobookshelf
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Audiobookshelf
Audiobookshelf es un servidor multimedia autoalojado completo, diseñado específicamente para audiolibros, podcasts y libros electrónicos. Ofrece una aplicación web progresiva (PWA) accesible desde cualquier navegador, además de aplicaciones nativas para iOS y Android con soporte para escucha sin conexión. La plataforma transmite todos los formatos de audio al instante, obtiene metadatos y portadas automáticamente, y mantiene el progreso de reproducción individual sincronizado en todos los dispositivos para cada usuario.
El autoalojamiento te da control total de tu biblioteca multimedia — sin cuotas de suscripción, sin límites de tamaño de archivo y sin dependencia de un proveedor. La descarga automática de podcasts, la generación de feeds RSS, la gestión de capítulos y las herramientas de fusión de archivos de audio hacen de Audiobookshelf un reemplazo completo para las plataformas comerciales de audiolibros, manteniendo tus hábitos de escucha y el contenido comprado completamente privados.
Funciones clave de Audiobookshelf
Sincronización de progreso multiusuario
Cada usuario mantiene un progreso de reproducción independiente que se sincroniza entre navegadores y dispositivos móviles, lo que lo hace ideal para compartir en familia o en el hogar.
Aplicaciones móviles sin conexión
Las aplicaciones nativas de iOS y Android permiten a los usuarios descargar contenido para escuchar sin conexión a internet, perfecto para trayectos y viajes.
Obtención automática de metadatos
La portada y los metadatos se obtienen automáticamente de Audible, Google Books, iTunes y otras fuentes, manteniendo tu biblioteca con un aspecto impecable sin esfuerzo manual.
Gestión de podcasts
Suscríbete a podcasts, descarga automáticamente nuevos episodios y genera feeds RSS privados para que puedas escuchar en cualquier reproductor de podcasts que ya uses.
Herramientas del capítulo
Edita y consulta los datos de los capítulos a través de la API de Audnexus, luego incrusta los metadatos actualizados directamente en los archivos de audio para una navegación precisa por capítulos.
¿Por qué ejecutar Audiobookshelf en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.