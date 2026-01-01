Audiobookshelf es un servidor multimedia autoalojado completo, diseñado específicamente para audiolibros, podcasts y libros electrónicos. Ofrece una aplicación web progresiva (PWA) accesible desde cualquier navegador, además de aplicaciones nativas para iOS y Android con soporte para escucha sin conexión. La plataforma transmite todos los formatos de audio al instante, obtiene metadatos y portadas automáticamente, y mantiene el progreso de reproducción individual sincronizado en todos los dispositivos para cada usuario.

El autoalojamiento te da control total de tu biblioteca multimedia — sin cuotas de suscripción, sin límites de tamaño de archivo y sin dependencia de un proveedor. La descarga automática de podcasts, la generación de feeds RSS, la gestión de capítulos y las herramientas de fusión de archivos de audio hacen de Audiobookshelf un reemplazo completo para las plataformas comerciales de audiolibros, manteniendo tus hábitos de escucha y el contenido comprado completamente privados.