Apache Tika es un framework de detección y análisis de contenido que expone una única API REST para extraer texto, metadatos y estructura de más de mil formatos de archivo, incluyendo PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, imágenes, audio, video y archivos comprimidos. En lugar de integrar docenas de bibliotecas de análisis por formato, las aplicaciones envían bytes sin procesar a Tika Server y reciben una salida normalizada.

Alojar Tika Server en tu propio VPS mantiene el contenido de los documentos en una infraestructura que controlas — importante para contratos confidenciales, registros internos y datos regulados — al tiempo que elimina las tarifas por documento y los límites de tasa cobrados por las API de extracción alojadas. La imagen completa incluye Tesseract OCR y GDAL para que los PDF escaneados y los archivos de imagen sean buscables de inmediato.