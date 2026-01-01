Apache StreamPark es un proyecto Apache de alto nivel que unifica el ciclo de vida completo de las aplicaciones de procesamiento de flujo en tiempo real construidas sobre Apache Flink y Apache Spark. Combina un framework centrado en desarrolladores de APIs y conectores preconstruidos con una consola de operaciones nativa de la nube para compilar, desplegar, monitorear y escalar trabajos de streaming desde una única interfaz de usuario web.

Alojar StreamPark en tu propio VPS mantiene los artefactos de trabajo de Flink, el historial de despliegue y los metadatos operativos bajo tu control, mientras elimina el costo y la complejidad de ejecutar un plano de control de procesamiento de flujo separado en un hiperescalador.