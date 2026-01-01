Apache ShenYu es una pasarela API de código abierto, nativa de Java, diseñada para entornos de microservicios que requieren un alto rendimiento y baja latencia. Actúa como un punto de entrada unificado para el enrutamiento, la conversión de protocolos y la gobernanza del tráfico en servicios construidos sobre Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket y más. Una arquitectura de plugins de intercambio en caliente te permite habilitar o deshabilitar políticas de control de tráfico —limitación de velocidad, autenticación, WAF, disyuntores— sin reiniciar la pasarela.

La consola de administración incluida proporciona a tu equipo visibilidad en tiempo real y control dinámico sobre las reglas de enrutamiento, los selectores y los permisos del sistema a través de un panel de control basado en navegador. Alojar ShenYu por tu cuenta en tu propio VPS mantiene el tráfico de la API dentro de tu infraestructura, elimina los costes de salida de la nube por solicitud y te permite aplicar políticas de gobernanza sin depender de un servicio de pasarela API administrado.