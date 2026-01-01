Ant Media Server Community Edition es un motor de streaming de código abierto diseñado para video en vivo de ultra baja latencia. Acepta la ingesta a través de RTMP, SRT y WebRTC, y entrega transmisiones a los espectadores a través de WebRTC (latencia de ~0.5 s), HLS, CMAF LL-HLS, DASH y RTSP, todo desde un solo servidor. Un panel de administración integrado le permite gestionar transmisiones, configurar aplicaciones y monitorear conexiones sin herramientas externas.

El autoalojamiento en su propio VPS significa que no hay tarifas por transmisión, ni restricciones de plataformas de terceros, y usted tiene la propiedad total de los datos de su audiencia. Ya sea que esté construyendo una plataforma de telesalud, un aula de e-learning, una subasta en vivo o una transmisión deportiva, Ant Media Server le brinda una base lista para producción que usted controla por completo.