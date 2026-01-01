Gaukite tiesioginę pagalbą iš „Kodee“, savo dirbtinio intelekto palaikymo agento
Jūsų trumpasis kelias į darbą
Žiniatinklio talpinimas
Kodėl „Kodee“ keičia žaidimo taisykles
Daugiau nei 500 veiksmų ir jų skaičius nuolat auga
85 % sėkmės rodiklis
Jūsų paslaugoms, nedelsiant
Taupyti pinigus, kad sutaupytumėte pinigų
Prisijunkite prie milijonų patenkintų klientų
„Kodee“ greitai suprato mano susirūpinimą ir pateikė aiškias, nuoseklias instrukcijas, kurios išsprendė mano problemą be jokių painiavos požymių.
„Kodee“, jų dirbtinio intelekto palaikymas, yra puikus. Aš iš tikrųjų mieliau kalbuosi su juo, nei kalbuosi su žmogumi, nes neskubu.
Jų dirbtinio intelekto asistentas „Kodee“ yra LABAI naudingas. Užuot nukreipęs mane į nesibaigiančius pagalbos dokumentus, jis iš tikrųjų atlieka veiksmus mano paskyroje. Tai lyg budėtų jaunesnysis sistemos administratorius.
Kodee DUK
Kas yra Kodee?
„Kodee“ yra „Hostinger“ dirbtinio intelekto palaikymo agentas, sukurtas valdyti jūsų svetaines ir paslaugas per paprastą pokalbį. Jis atlieka daugiau nei 500 administratoriaus lygio veiksmų – nuo svetainių perkėlimo ir atsarginių kopijų kūrimo iki DNS įrašų valdymo ir serverio sveikatos tikrinimo. Sužinokite daugiau apie „Kodee“.
Kuriuos „Hostinger“ produktus palaiko „Kodee“?
„Kodee“ veikia visoje „Hostinger“ ekosistemoje – žiniatinklio priegloboje, „WordPress“, VPS, svetainių kūrimo priemonėje, „Hostinger Horizons“, „Hostinger Mail“, domenuose ir mokėjimuose. Kad ir ką valdytumėte, „Kodee“ yra pasiruošusi padėti.
Ar „Kodee“ iš tikrųjų gali atlikti pakeitimus mano paskyroje, ar tik atsako į klausimus?
Abu – bet „Kodee“ išsiskiria tuo, kad ji imasi veiksmų. Užuot nukreipusi jus į pagalbos dokumentą, „Kodee“ jungia domenus, atnaujina DNS nustatymus, įdiegia papildinius ir dar daugiau tiesiai jūsų paskyroje.
Ar „Kodee“ galima naudoti mobiliuosiuose įrenginiuose?
Taip. „Kodee“ galima pasiekti visur, kur jungiatės prie „Hostinger“ – įskaitant mobiliuosius įrenginius ir net „WhatsApp“ – todėl greita pagalba visada pasiekiama vos per vieną žinutę, kad ir iš kur dirbtumėte.
Kas nutiks, jei „Kodee“ negalės išspręsti mano problemos?
„Kodee“ 85 % palaikymo sąveikų tvarko savarankiškai. Visais atvejais, kurie nėra jos taikymo srityje, ji jus sujungia su specialistu, kad niekada neliktumėte be sprendimo.