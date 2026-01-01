פיתוח Frigate בהתקנה בלחיצה אחת.
קלטת וידאו ברשת קוד פתוח עם זיהוי אובייקטים מקומיים של AI בזמן אמת עבור מצלמות ה- IP שלך.
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מה אפשר לבנות עם Frigate
Frigate הוא מצלמת וידאו ברשת קוד פתוח המבוססת על זיהוי אובייקט בזמן אמת. היא מנתחת באופן מתמשך את הזרמים ממצלמות ה-IP שלך, מזהה אנשים, מכוניות, בעלי חיים ואובייקטים אחרים במקום, ומקלטת או מזהה רק כאשר משהו משמעותי באמת קורה במקום בכל פיקסל של תנועה.
כי כל תמונה מעובדת בשרת משלך, התמונה לעולם לא עוזבת את המכונה שאתה שולט בה, ללא מנוי בענן, ללא תשלום לכל מצלמה, ואין ספק שמחליט כמה זמן ההקלטות שלך יישמרו. Frigate עובד עם כל מצלמה המספקת זרם RTSP, מאחסנת הקלטות בדיסק מקומי, ומשולבת עם עוזר הבית ו- MQTT לצורך אוטומציות.
פיצ'רים עיקריים של Frigate
זיהוי מקומי של AI
אובייקטים מזוהים על החומרה שלך בזמן אמת, כך זיהוי ממשיך לעבוד גם כאשר החיבור לאינטרנט לא.
פחות אזהרות שווא
ההקלטות וההודעות מופעלות על ידי אנשים, מכוניות או בעלי חיים אמיתיים ולא על ידי צללים, גשם או פנסים עובר.
הקלטה והתבוננות מתמשכת
הקלטות מסביב לשעון יושבות לצד לוח זמנים של אירועים שנחשפו, כך שתוכל לקפוץ ישר לרגע החשוב.
עובד עם כל מצלמה
חבר מצלמות מכל מותג באמצעות RTSP במקום להיות נעול בתוך יצרן יחיד או שירות ענן.
אינטגרציה של Home Assistant
הזיהוי מפורסם באמצעות MQTT כך שמאורות, סירנות ואוטומציות בית חכם אחרות יכולות להגיב ברגע שמשהו נראה.
תגית: restreaming
מזרים ה-go2rtc המצורף מושך כל מצלמה פעם אחת ומשתף אותה עם כל צופה, ובכך מוריד עומס מהמצלמה עצמה.
למה להריץ את Frigate על Hostinger
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הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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