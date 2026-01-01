Frigate הוא מצלמת וידאו ברשת קוד פתוח המבוססת על זיהוי אובייקט בזמן אמת. היא מנתחת באופן מתמשך את הזרמים ממצלמות ה-IP שלך, מזהה אנשים, מכוניות, בעלי חיים ואובייקטים אחרים במקום, ומקלטת או מזהה רק כאשר משהו משמעותי באמת קורה במקום בכל פיקסל של תנועה.

כי כל תמונה מעובדת בשרת משלך, התמונה לעולם לא עוזבת את המכונה שאתה שולט בה, ללא מנוי בענן, ללא תשלום לכל מצלמה, ואין ספק שמחליט כמה זמן ההקלטות שלך יישמרו. Frigate עובד עם כל מצלמה המספקת זרם RTSP, מאחסנת הקלטות בדיסק מקומי, ומשולבת עם עוזר הבית ו- MQTT לצורך אוטומציות.