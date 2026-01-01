Hostinger partnerprogram

Növelje ügynöksége bevételét és hírnevét

Tedd magad láthatóvá a Hostinger ügynökségi jegyzékében
Szerezzen rendszeres jutalékokat ügyfelei megújításai után
Építsen bizalmat Hostinger Partner jelvénnyel
Jelentkezz most
Növelje ügynöksége bevételét és hírnevét

Partneri előnyök, amelyek segítik ügynöksége növekedését

Többet keresni

Keressen rendszeres jutalékokat

Válts minden ajánlást folyamatos bevétellé. Keress 20%-ot az új ajánlások után, és 10%-ot az ügyfélmegújítások, keresztértékesítések és frissítések után.

Keressen rendszeres jutalékokat
Növelje az ügyfelek számát

Található az ügynökségi címtárban

Mutassa be ügynökségét a Hostinger ügynökségi jegyzékében, és segítsen a potenciális ügyfeleknek felfedezni szolgáltatásait.

Található az ügynökségi címtárban

Exkluzív ajánlási ajánlatok

Szerezzen exkluzív ajánlási kuponokat, amelyeket megoszthat azokkal az ügyfelekkel, akiket a Hostingerhez hoz.

Közös marketing a Hostingerrel

Szerezz egy közösen márkázott ajánlói landing page-et, amelyet megoszthatsz a potenciális ügyfelekkel, és amely segít a konverziók növelésében.

20% kedvezmény ügynökségi tárhelyre

Fizessen kevesebbet az ügynökségi tárhelyszolgáltatásért exkluzív 20%-os partnerkedvezménnyel.
Így működik

Kezdje három lépésben

01

Egy perc alatt alkalmazható

Jelentkezzen be Hostinger-fiókjába, lépjen az Agency Hub oldalra, és végezze el a Partnerprogram regisztrációjának lépéseit.
02

Jóváhagyás kérése

Partnercsapatunk felülvizsgálja a jelentkezését, és gyorsan, általában két munkanapon belül segít a beilleszkedésben.
03

Növekedj és keress

Kezdj el rendszeres jutalékokat keresni, szerezd meg a Hostinger Partner jelvényedet, és jelentkezz az Ügynökségi Jegyzékbe való felvételre.
Bizalmat építs

Mutassa meg ügyfeleinek, hogy megbízható Hostinger partner

Szerezd meg a hivatalos Hostinger-ellenőrzést
Jelenítsd meg a jelvényt a weboldaladon
Növeld a potenciális ügyfelek bizalmát az ügynökséged iránt
Jelentkezz most
Mutassa meg ügyfeleinek, hogy megbízható Hostinger partner

Ne csak higgy nekünk

Nézze meg, mit mondanak ügyfeleink a világ minden tájáról a Hostingerrel kapcsolatos tapasztalataikról.

„Őszintén tekintjük a Hostingert mérnökeink mércéjének, amikor támogatást nyújtunk.”

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

A Nohma társalapítói

„Egy helyen tudtam kezelni a tárhelyet, a domain nevet és az SSL tanúsítványt, ami nagyon üdítő volt.”

Owen Phillips

Owen Phillips

Kovács

„A Hostinger a legjobb tárhelyszolgáltató, akit valaha használtam. A támogatás fantasztikus, az árak pedig verhetetlenek.”

Jordi Robert

Jordi Robert

Marketing szakértő

„Azt javaslom az ügyfeleimnek, hogy váltsanak a Hostingerre. Minden egyszerű, és folyamatosan jelennek meg új funkciók.”

Anna Franques

Anna Franques

Digitális tervező és fejlesztő

„A Hostinger egyszerű irányítópultjának köszönhetően mi magunk is kezelhetjük WordPress weboldalunkat.”

Elise Hernaez

Elise Hernaez

Vállalkozó

„Őszintén tekintjük a Hostingert mérnökeink mércéjének, amikor támogatást nyújtunk.”

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

A Nohma társalapítói

„Egy helyen tudtam kezelni a tárhelyet, a domain nevet és az SSL tanúsítványt, ami nagyon üdítő volt.”

Owen Phillips

Owen Phillips

Kovács

„A Hostinger a legjobb tárhelyszolgáltató, akit valaha használtam. A támogatás fantasztikus, az árak pedig verhetetlenek.”

Jordi Robert

Jordi Robert

Marketing szakértő

„Azt javaslom az ügyfeleimnek, hogy váltsanak a Hostingerre. Minden egyszerű, és folyamatosan jelennek meg új funkciók.”

Anna Franques

Anna Franques

Digitális tervező és fejlesztő

„A Hostinger egyszerű irányítópultjának köszönhetően mi magunk is kezelhetjük WordPress weboldalunkat.”

Elise Hernaez

Elise Hernaez

Vállalkozó

Partnerprogram GYIK

Találd meg a válaszokat a Hostinger Partnerprogrammal kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.

A program nyitott olyan webes szakemberek számára, akik másoknak nyújtanak szolgáltatásokat – szabadúszók, webügynökségek és marketingügynökségek is jelentkezhetnek. Korai hozzáférésben vagy, és a jóváhagyáshoz a következő feltételeknek kell megfelelned:

  • Több mint 10 weboldal üzemeltetése a Hostingeren
  • Professzionális, meglévő weboldallal kell rendelkezned, amelyen egyértelmű információk találhatók a szolgáltatásaidról
  • Olyan munkahelyi e-mail cím használata, amely megegyezik a céged domainjével (Gmail, Yahoo és más általános szolgáltatók nem elfogadottak)
  • Olyan cégnévvel kell rendelkezned, amely ellenőrizhető az alapvető webes jelenléttel
  • Hiteles cégleírás benyújtása, amely nem máshonnan másolt
  • Nincs korábbi felfüggesztés a Hostingeren visszaélés miatt
  • Olyan piacon kell működnöd, amelyet a Hostinger nem zárt ki kifejezetten

A jelentkezéshez a hPanel → Ügynökségi központ → Partnerprogram menüpontban kell jelentkezni. A jelentkezéseket jóváhagyás előtt elbíráljuk.

A Partnerprogram egy mélyebb, hosszabb távú kapcsolatot jelent. Nyilvános profilt, bejövő érdeklődőket és olyan előnyöket kapsz, amelyek a Hostingerhez hozott ügyfelek számával egyre bővülnek.

  • Lehetőség szerepelni az ügynökségi címtárban
  • Ismétlődő jutalékok kereszt-értékesítések és megújítások után, nem csak az első vásárlás után
  • Bejövő érdeklődők kézbesítése az ügynökségi központ irányítópultjára
  • Márkanévvel ellátott ajánlási céloldal és ajánlási kuponok
  • Exkluzív ajánlási ajánlatok az Ön által bevonzott ügyfeleknek
  • 20% kedvezmény az ügynökségi tárhelyre új vásárlások esetén
  • Partner jelvény a saját webhelyére
  • Kiemelt technikai támogatás

Nem. Az árképzés, a szolgáltatás hatóköre és a szállítás Ön és az ügyfél között van.

A jóváhagyott partnerek egy dedikált ajánlási irányítópultot kapnak a hPanelben (Ügynökségi központ → Ajánlások → Bevételeim → Ügyfelek). Ez az összes ajánlott ügyfelet megjeleníti, a jutalék részleteivel – minősített, jóváhagyott, ajánlott termékek és a teljes eseményelőzmények – az egyes ügyfelekre kattintva elérhetők.

Igen. Partner státuszod fenntartásához legalább 100 dollár bevételt kell a Hostingernek ajánlanod az Ajánlási Programon keresztül. Ha ez a küszöbérték alá csökken, fennáll a fiókod programból való eltávolításának veszélye.

Igen, bármikor, az Agency Hub-on keresztül a hPanelben. A címtárprofilja eltávolításra kerül, és a bejövő érdeklődők leállnak.

Legyen megbízható partner

Jelentkezz a Hostinger Partnerprogramba, és fedezz fel új módszereket az ügyfelek vonzására, az ismétlődő jutalékok megszerzésére és a hitelesség építésére.

Vágjon bele!

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