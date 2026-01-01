Növelje ügynöksége bevételét és hírnevét
Partneri előnyök, amelyek segítik ügynöksége növekedését
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Mutassa be ügynökségét a Hostinger ügynökségi jegyzékében, és segítsen a potenciális ügyfeleknek felfedezni szolgáltatásait.
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Ne csak higgy nekünk
„Őszintén tekintjük a Hostingert mérnökeink mércéjének, amikor támogatást nyújtunk.”
„Egy helyen tudtam kezelni a tárhelyet, a domain nevet és az SSL tanúsítványt, ami nagyon üdítő volt.”
„A Hostinger a legjobb tárhelyszolgáltató, akit valaha használtam. A támogatás fantasztikus, az árak pedig verhetetlenek.”
„Azt javaslom az ügyfeleimnek, hogy váltsanak a Hostingerre. Minden egyszerű, és folyamatosan jelennek meg új funkciók.”
„A Hostinger egyszerű irányítópultjának köszönhetően mi magunk is kezelhetjük WordPress weboldalunkat.”
„Őszintén tekintjük a Hostingert mérnökeink mércéjének, amikor támogatást nyújtunk.”
„Egy helyen tudtam kezelni a tárhelyet, a domain nevet és az SSL tanúsítványt, ami nagyon üdítő volt.”
„A Hostinger a legjobb tárhelyszolgáltató, akit valaha használtam. A támogatás fantasztikus, az árak pedig verhetetlenek.”
„Azt javaslom az ügyfeleimnek, hogy váltsanak a Hostingerre. Minden egyszerű, és folyamatosan jelennek meg új funkciók.”
„A Hostinger egyszerű irányítópultjának köszönhetően mi magunk is kezelhetjük WordPress weboldalunkat.”
Partnerprogram GYIK
Kik pályázhatnak?
A program nyitott olyan webes szakemberek számára, akik másoknak nyújtanak szolgáltatásokat – szabadúszók, webügynökségek és marketingügynökségek is jelentkezhetnek. Korai hozzáférésben vagy, és a jóváhagyáshoz a következő feltételeknek kell megfelelned:
- Több mint 10 weboldal üzemeltetése a Hostingeren
- Professzionális, meglévő weboldallal kell rendelkezned, amelyen egyértelmű információk találhatók a szolgáltatásaidról
- Olyan munkahelyi e-mail cím használata, amely megegyezik a céged domainjével (Gmail, Yahoo és más általános szolgáltatók nem elfogadottak)
- Olyan cégnévvel kell rendelkezned, amely ellenőrizhető az alapvető webes jelenléttel
- Hiteles cégleírás benyújtása, amely nem máshonnan másolt
- Nincs korábbi felfüggesztés a Hostingeren visszaélés miatt
- Olyan piacon kell működnöd, amelyet a Hostinger nem zárt ki kifejezetten
Hogyan csatlakozhatok?
A jelentkezéshez a hPanel → Ügynökségi központ → Partnerprogram menüpontban kell jelentkezni. A jelentkezéseket jóváhagyás előtt elbíráljuk.
Miben különbözik ez az Ajánlóprogramtól?
A Partnerprogram egy mélyebb, hosszabb távú kapcsolatot jelent. Nyilvános profilt, bejövő érdeklődőket és olyan előnyöket kapsz, amelyek a Hostingerhez hozott ügyfelek számával egyre bővülnek.
Milyen előnyökhöz jutnak a partnerek?
- Lehetőség szerepelni az ügynökségi címtárban
- Ismétlődő jutalékok kereszt-értékesítések és megújítások után, nem csak az első vásárlás után
- Bejövő érdeklődők kézbesítése az ügynökségi központ irányítópultjára
- Márkanévvel ellátott ajánlási céloldal és ajánlási kuponok
- Exkluzív ajánlási ajánlatok az Ön által bevonzott ügyfeleknek
- 20% kedvezmény az ügynökségi tárhelyre új vásárlások esetén
- Partner jelvény a saját webhelyére
- Kiemelt technikai támogatás
Részt vesz a Hostinger az ügyfélnek végzett munkámban?
Nem. Az árképzés, a szolgáltatás hatóköre és a szállítás Ön és az ügyfél között van.
Hogyan tudom nyomon követni az ajánlott ügyfeleket és a jutalékokat?
A jóváhagyott partnerek egy dedikált ajánlási irányítópultot kapnak a hPanelben (Ügynökségi központ → Ajánlások → Bevételeim → Ügyfelek). Ez az összes ajánlott ügyfelet megjeleníti, a jutalék részleteivel – minősített, jóváhagyott, ajánlott termékek és a teljes eseményelőzmények – az egyes ügyfelekre kattintva elérhetők.
Van minimális aktivitási követelmény a partnerség megtartásához?
Igen. Partner státuszod fenntartásához legalább 100 dollár bevételt kell a Hostingernek ajánlanod az Ajánlási Programon keresztül. Ha ez a küszöbérték alá csökken, fennáll a fiókod programból való eltávolításának veszélye.
Kiléphetek a programból?
Igen, bármikor, az Agency Hub-on keresztül a hPanelben. A címtárprofilja eltávolításra kerül, és a bejövő érdeklődők leállnak.