Váltsd WhatsAppodat CRM-mé mesterséges intelligencia segítségével
Hogyan hozz létre WhatsApp CRM-et vállalkozásod számára?
Írd le az ötletedet, vagy válassz egy sablont
Csatlakoztassa WhatsAppját CRM-jéhez
CRM testreszabása
Válassz egy sablont. Tedd a magadévá.
Előre elkészített sablonok
CRM via WhatsApp (minimalist)
CRM via WhatsApp (green)
CRM via WhatsApp (violet)
Minden, amire szükséged van a CRM-ed felépítéséhez – egy helyen
Hozz létre és birtokolj egy az igényeidre szabott CRM-et
Teljes adattulajdonlás
Beépített mesterséges intelligencia
Kezdj egy kész sablonnal
Szakmai infrastruktúra
Nézd meg a lépésről lépésre bemutatónkat
WhatsApp CRM FAQs
What is a WhatsApp CRM?
A WhatsApp CRM egy olyan eszköz, amely segít közvetlenül a WhatsAppon keresztül kezelni az ügyfélkapcsolatokat. A beszélgetések nyomon követése helyett rendszerezheti a kapcsolatokat, nyomon követheti a leadeket az értékesítési folyamaton keresztül, és megkötheti az üzleteket – mindezt egy helyen. A hagyományos CRM-ekkel ellentétben ott találkozik az ügyfelekkel, ahol már vannak: a WhatsAppon.
Mit tehetek a WhatsApp CRM-emmel?
Egy WhatsApp CRM-mel rendszerezheted és kezelheted a kapcsolataidat, nyomon követheted a leadeket egy vizuális értékesítési folyamaton keresztül, automatizálhatod az üzeneteket és elfogadhatsz fizetéseket – mindezt a WhatsApp-odhoz csatlakoztatva. A mesterséges intelligencia segítségével testreszabhatod az üzleti igényeidnek megfelelően, programozási ismeretek nélkül.
Szükségem van kódolási ismeretekre ahhoz, hogy mesterséges intelligenciával rendelkező WhatsApp CRM-et építsek?
Nincs szükség kódolási ismeretekre. A Hostinger Horizons vibe kódoló platformjával létrehozhatod saját WhatsApp CRM-edet egyszerűen a mesterséges intelligenciával csevegve, vagy egy előre elkészített sablonból kiindulva testreszabhatod a saját nyelveden – a platform kezeli helyetted a kódot, a dizájnt és a tartalmat.
Hogyan hozhatok létre WhatsApp CRM-et a Hostinger Horizons segítségével?
A Hostinger Horizons segítségével egyszerűen létrehozhatsz egy WhatsApp CRM alkalmazást. Íme, hogyan teheted meg ezt néhány lépésben:
- Használd AI alkalmazáskészítőnket vagy az előre elkészített sablonjaink egyikét, hogy ingyenesen elkezdhesd az építést.
- Testreszabhatsz mindent az üzleti igényeidhez az AI-val való csevegés révén – ezt nevezik hangulatkódolásnak: nincsenek technikai ismeretek, csak az ötleteid egyszerű nyelven.
- Válassz egy csomagot, hogy több promptot oldhass fel, és egyetlen kattintással közzétehesd a CRM-edet.
- Csatlakoztasd a WhatsApp-odat a CRM-edhez egy Twilio integrációval.
Követheted az értékesítési CRM létrehozásáról szóló útmutatónkat is, vagy böngészheted a videós oktatóanyagainkat.
Mennyi ideig tart beállítani egy WhatsApp CRM-et?
Attól függ, mennyire szeretnéd testre szabni. Perceken belül elkezdheted egy előre elkészített sablonnal, de ha minden részletet a vállalkozásodhoz szeretnél igazítani, akkor tovább tarthat. Akárhogy is, a Hostinger Horizons a lehető leggyorsabbá és legintuitívabbá teszi a folyamatot – csak csevegj a mesterséges intelligenciával, és az elvégzi a nehéz munkát.
Testreszabhatom a CRM-et az üzleti igényeimhez?
Igen – a Hostinger Horizons segítségével mindent testre szabhatsz. Egyszerűen írd le a saját szavaiddal, amire szükséged van, és a mesterséges intelligencia beállítja neked a dizájnt, a tartalmat és a funkcionalitást. Akár egy adott értékesítési folyamatra, egyéni kapcsolattartási mezőkre vagy egyedi elrendezésre van szükséged, beszélgetések révén folyamatosan finomíthatod, amíg tökéletesen illeszkedik a vállalkozásodhoz.
Ingyenesen használható a Hostinger Horizons?
A Hostinger Horizons nem ingyenes, de kipróbálhatod, mielőtt elköteleződsz egy csomag mellett. Tekintsd meg részletes útmutatónkat arról, hogyan kezdheted el és hozhatod ki belőle a legtöbbet.