Építs saját egyedi AI eszközöket – beállítás és gond nélkül.

Mivel az AI már be van építve a Horizonsba, létrehozhatja saját AI eszközeit – használatra, eladásra vagy megosztásra.
Szórakoztató mellékprojektektől hasznos eszközökig

Készíts eszközöket magadnak, spórolj az előfizetéseken, vagy alkoss valamit, amit a felhasználóid imádni fognak – és fizetni fognak érte. Íme néhány ötlet a kezdéshez.
Szöveges eszközök

Készítsen olyan alkalmazásokat, amelyek olvasnak, írnak és válaszolnak. Például chatbotokat, amelyek éjjel-nappal kezelik az ügyfélkérdéseket. Vagy asszisztenseket, amelyek segítenek önéletrajzokat írni, utazásokat tervezni, vagy megtalálni a tökéletes receptet.

Képeszközök

Készítsen olyan alkalmazásokat, amelyek vizuális elemeket alakítanak át és generálnak. A felhasználók átalakíthatják a fotókat illusztrációkká, egyedi avatarokat tervezhetnek, vizualizálhatják a szobák felújítását, vagy termékmodelleket hozhatnak létre – tervezői tudás nélkül.

Segédprogramok

Építs okos eszközöket, amelyek időt takarítanak meg a felhasználóidnak. Gondolj AI-alapú érdeklődő űrlapokra, önéletrajz-ellenőrzőkre, költségvetési tanácsadókra vagy edzéstervezőkre – olyan gyakorlatias alkalmazásokra, amelyek minden alkalommal valós értéket nyújtanak.

Szórakoztató és virális eszközök

Készíts olyan eszközöket, amiket az emberek nem győznek megosztani. Személyiségtesztek, AI tarot olvasók, híresség-hasonmás keresők, esti mese generátorok – szórakoztató használni, még szórakoztatóbb megosztani.

Minden, ami AI-alapú eszközök építéséhez szükséges

AI, ami már létezik

Nincs harmadik féltől származó fiók vagy külön számlázás – az AI be van építve a Horizonsba – csak nyissa meg a projektjét és használja.

Építs csevegéssel, kódolás nélkül

Írja le közérthetően, mit szeretne, és a Horizons elkészíti Önnek. Nincs kódolás, nincs technikai beállítás – csak az ötlete és egy beszélgetés.

Az ötleted szabja meg a határokat, nem a technológia.

Chatbotok, személyes AI asszisztensek, képgenerátorok, íróeszközök, ajánlórendszerek – bármit is képzel el, a Horizons rendelkezik azzal az AI-val, amellyel működtetheti.

Építsd meg egyszer, keress vele

Ossza meg projektjét sablonként, és szerezzen 20% jutalékot, amikor valaki felhasználja azt saját alkalmazása elindításához és megvásárolja az első Horizons csomagját.

Így működik

01

Nyissa meg a Horizons projektjét

Jelentkezzen be a Horizonsba, és indítson új projektet – vagy válasszon egyet AI-kompatibilis sablonjaink közül a gyorsabb kezdéshez.
02

Létrehozás, finomhangolás és tesztelés

Írja le, mit szeretne, hogy az alkalmazása csináljon, szerkessze, amíg pontosan megfelelő nem lesz, és tesztelje élőben – mindezt anélkül, hogy elhagyná a Horizonst.
03

Közzététel és megosztás

Amikor készen áll, tegye közzé. Az AI-alapú eszköze élő és készen áll a felhasználók számára – bármikor nyomon követheti a kredithasználatot a műszerfaláról.

Válasszon sablont

Előre elkészített sablonok

Minden sablon
Home decor store

Workouts generator

Creative agency site

Logo maker

Interior studio site

Restaurant site

Mit mondanak a felhasználók a Hostinger Horizonsról?

mark diantonio
@markdiantonio

Az üzenetekkel irányított kódolás 45%-kal lerövidíti a fejlesztési időt: az olyan eszközök, mint a Hostinger Horizons, nem több hét, hanem csupán órák alatt alakítják át a természetes nyelvet működő prototípusokká. A szoftverfejlesztés belépési korlátja jelentősen alacsonyabb.

Martin Dubovic
@Martinko

Nemrég lehetőségem volt kipróbálni az új @Hostinger Horizons AI alkalmazáskészítő eszközt, és azt kell mondanom, hogy lenyűgözött. 😎

Web3Wikis
@web3wikis

A Hostinger Horizons lehet a leghatékonyabb üzenetekkel irányított AI programozó eszköz millió dolláros alkalmazások készítéséhez.

Ivana Mikleuš
Digitális szakember

A Hostinger Horizons egy új és innovatív módja az MVP-k (minimálisan életképes termékek) létrehozásának és az ötletek tesztelésének, mielőtt teljesen belevágna azokba.

Eric Hill
@EHillPapercraft

El sem tudja képelni, milyen egyszerű létrehozni a Hostinger HORIZONS AI-val azt, amit szeretne a weboldala és az ügyfelei számára! Egyszerűen lenyűgöző. Győződjön meg róla saját maga!

Albert Bermejo
Tartalomkészítő

A Hostinger Horizons egy olyan eszköz, amellyel kidolgozhatja meglévő elképzelését. Csak magyarázza el, és működni fog.

techmano
@nice_gamin60974

Nagyon bírom, ahogy a dolgok haladnak a @Hostinger Horizons-szal! Nagyon élveztem a munkát az új AI-frissítéssel. Nemcsak számomra, hanem sok más ismerősöm számára is fordulópontot jelentett.

RameshR
@rezmeram

Kíváncsi vagyok, hogy a Hostinger hogyan tudta megvalósítani a Horizonst... Elképesztő, milyen gyorsan teszi lehetővé bárki számára a frontend és a backend telepítését.

Zera
@TheZoyaThinking

El sem tudom mondani, mióta várt ez a projekt a listámon, AMÍG ti el nem készítettétek a Horizons AI-t. Fogalmam sincs, hogyan kell webes alkalmazásokat programozni, de íme, az álomprojektem, amivel segítek a kollégáimnak, MEGVALÓSULT. Hűha!

Jordi Robert
Alapító

A Hostinger Horizons tényleg forradalmi változást hozott minden máshoz képest. Annyira egyszerű volt beállítani egy aldomaint a blogomhoz a webes alkalmazásomban, hogy szóhoz sem jutottam.

Steve Salihu
@stevesalihu

Már webes alkalmazásokat is készíthet promptokból a Hostinger Horizonsban. Nagyon klassz cucc!

Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Kipróbáltam a Hostinger Horizonst, és áttörésnek bizonyult! Ezzel a kódmentes, AI-alapú alkalmazáskészítővel percek alatt mutatós weboldalakat és alkalmazásokat készíthet: az eszköz megtervezi a dizájnt, elkészíti a kódot és szöveget ír Ön helyett. Megér egy próbát.

Steven Pillow
@spillow82

Olyan, mintha egy profi webfejlesztő/szoftverfejlesztő állna rendelkezésére; bármit megalkot Önnek, amit csak el tud képzelni.

Brooks Boshears
Vállalkozó

A Hostinger Horizons segítségével remek dolgokat készíthet. Nem olyan, mint egy tipikus weboldalkészítő: több annál.

Készen áll, hogy létrehozza az első AI-alapú eszközét?

Egyedi AI-eszközök létrehozásának GYIK

Íme néhány válasz az AI-alapú eszközök Horizons-szal való építésével kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.

Hogyan készíthetek saját AI eszközöket?

Csak nyissa meg Horizons projektjét, és kezdjen el csevegni. Írja le egyszerű nyelven, mit szeretne létrehozni, és a Horizons AI életre kelti. Zökkenőmentes generatív AI integráció már be van építve a projektjébe. Így nincs szükség harmadik féltől származó fiókokra, modellválasztásra és külön számlázásra. Bármit testre szabhat promptokkal. Manuálisan szerkesztheti a szöveget vagy frissítheti a képeket, amikor csak akarja, anélkül, hogy krediteket költene. Amikor készen áll, tegye közzé – a tárhely és a domain már benne van a csomagjában.

Tudjon meg többet a Horizons integrált AI áttekintésünkben.

Ki használhatja a Horizonst egyedi AI eszközök létrehozására?

A Horizons AI funkcióit bárki számára fejlesztettük, akinek van egy ötlete – kódolási tapasztalat nélkül. Lehet Ön kisvállalkozó, aki egyedi AI-eszközöket építene a harmadik féltől származó megoldások helyett; alkotó, aki AI-alapú alkalmazással monetizálná közönségét; vagy szakértő – például fitneszedző vagy táplálkozási szakértő –, aki tudását egy eladható eszközzé alakítaná ügyfelei számára. A Horizons mindezt lehetővé teszi.

Ha le tudja írni, mit szeretne építeni, akkor meg is építheti. És ha inspirációt keres vagy csak gyorsan szeretne elindulni, böngésszen előre megtervezett sablonjaink között, hogy megtalálja az ötletéhez illőt.

Milyen AI funkciókat adhatok hozzá az alkalmazásomhoz?

A Horizons támogatja a szöveggenerálást és -elemzést, valamint a képgenerálást és -elemzést (PNG, WebP, JPEG). Ezeket felhasználva saját AI chatbotokat, személyes AI asszisztenseket, íróeszközöket, képátalakítókat, ajánlórendszereket és még sok mást is készíthet.

Ingyenesen használható a Horizons?

Ingyenesen elkezdheti a Horizons használatát. A csomagja AI krediteket tartalmaz az azonnali építéshez és kísérletezéshez. Miután felhasználta ingyenes krediteit, bármikor feltöltheti egyenlegét. Ezzel folytathatja az építést, és működtetheti az AI funkciókat közzétett alkalmazásában vagy webhelyén. Nincsenek meglepetés költségek, nincsenek rejtett díjak – mindig Ön irányítja, hogy mire költ.

Hogyan működnek az AI-kreditek?

Az AI kreditek két dologra használhatók: weboldal vagy alkalmazás építésére (1 üzenet = 1 kredit), valamint a közzétett webprojektben található AI funkciókra. A weboldalán vagy webes alkalmazásában lévő AI funkciók használatához töredékkrediteket használunk. Ez azt jelenti, hogy a kreditek tovább tartanak, mivel csak akkor használódnak fel, ha a felhasználók interakcióba lépnek az AI eszközével.

Megnézhetem, hogy az alkalmazásom hány AI kreditet használt fel?

Igen. Az AI-kreditfelhasználási irányítópultja részletes bontást mutat az építéshez és szerkesztéshez felhasznált kreditekről, valamint az alkalmazása AI-funkciói által felhasznált kreditekről. Így mindig pontosan tudja, hová kerülnek a kreditek.

Van szükségem kódolási ismeretekre a Horizons AI eszközkészítő használatához?

Egyáltalán nem. A Horizons mindenki számára készült – a nem technikai beállítottságú alkotóktól a tapasztalt fejlesztőkig. Ha le tudja írni, mit szeretne építeni, a Horizons segíthet Önnek megépíteni.

Elkezdhetem-e AI eszközöket építeni, ha már van egy korábban vásárolt csomagom?

Igen – ha korábban épített egy projektet az AI App Builderrel vagy vibe-kódolt egy weboldalt a Horizons segítségével. Az integrált AI funkció már benne van a csomagjában, külön költség nélkül. Csak nyisson meg egy meglévő projektet, vagy indítson egy újat, töltse fel AI kreditjeit, és már készen is áll.

