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Todo lo que necesitas y más con tu plan

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Acceso rápido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
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Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Lago

Lago es una plataforma de medición y facturación de código abierto diseñada para empresas de SaaS, fintech e infraestructura que necesitan una fijación de precios flexible y basada en el uso. Ofrece ingesta de eventos en tiempo real, gestión de suscripciones, generación de facturas y una API orientada a desarrolladores para soportar modelos de precios complejos, que van desde planes por asiento hasta niveles escalonados, por paquete y porcentuales.

Alojar Lago tú mismo en tu propio VPS mantiene cada evento de cliente, factura y regla de precios bajo tu control directo, elimina las tarifas por transacción cobradas por las herramientas de facturación alojadas y te permite adaptar las integraciones y la retención de datos a tus requisitos específicos de cumplimiento y de producto.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Lago

Facturación basada en el uso

Cobra por llamada a la API, puesto, GB o cualquier otra métrica sin tener que crear una infraestructura de facturación personalizada desde cero.

Medición en tiempo real

Ingerir eventos de clientes a medida que ocurren y mostrar datos de uso precisos para facturas y paneles de control.

Modelos de precios flexibles

Combina niveles fijos, escalonados, por paquete y porcentuales dentro de un único plan para modelar cualquier estrategia de precios.

Generación de facturas

Genera y exporta automáticamente facturas PDF en función de los períodos de suscripción y el uso medido.

API orientada a desarrolladores

Integra la facturación en tu producto a través de una API REST limpia y webhooks en lugar de interfaces de usuario alojadas.

¿Por qué ejecutar Lago en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
Omkar

Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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