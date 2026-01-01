Implementa InvenTree con un solo clic.
Sistema de gestiĆ³n de piezas e inventario de cĆ³digo abierto para el seguimiento de existencias, listas de materiales e informaciĆ³n de proveedores.
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Todo lo que necesitas y mĆ”s con tu plan
Todo lo que puedes crear con InvenTree
InvenTree es una plataforma de gestiĆ³n de inventario y piezas basada en la web, diseĆ±ada para equipos de ingenierĆa y fabricaciĆ³n. Sustituye el seguimiento basado en hojas de cĆ”lculo y las herramientas desconectadas por un sistema unificado que gestiona los niveles de existencias, los catĆ”logos de piezas, las listas de materiales, la informaciĆ³n de proveedores, los pedidos de compra y los pedidos de venta en un solo lugar. Construida con una API REST limpia y una arquitectura de plugins extensible, se integra en los flujos de trabajo de ingenierĆa existentes en lugar de obligar a los equipos a adaptarse a ella.
Alojar InvenTree en tu propio VPS mantiene tu base de datos de piezas, los precios de los proveedores y las listas de materiales de producciĆ³n en una infraestructura que tĆŗ controlas, lo cual es especialmente importante para proyectos de hardware y fabricantes que tratan los datos de abastecimiento de componentes como informaciĆ³n propietaria.
Funciones clave de InvenTree
Lista de materiales
Define listas de materiales multinivel para ensamblajes complejos, con asignaciĆ³n automĆ”tica de existencias y cĆ”lculos de escasez para planificar la fabricaciĆ³n de productos con precisiĆ³n.
Seguimiento de inventario
Rastrea las cantidades de inventario en mĆŗltiples ubicaciones de almacenamiento, con un historial completo de movimientos y alertas de stock bajo para cada pieza.
GestiĆ³n de proveedores
Adjunta enlaces de proveedores y fabricantes a cada pieza, incluyendo niveles de precios, plazos de entrega y mĆnimos de pedido para comparar directamente las adquisiciones.
Ćrdenes de compra
Genera y haz seguimiento de las Ć³rdenes de compra desde su creaciĆ³n hasta su entrega, con actualizaciones automĆ”ticas de inventario al recibir los envĆos entrantes.
API REST y plugins
Una API REST completa y un sistema de plugins conectan InvenTree con escĆ”neres de cĆ³digos de barras, impresoras de etiquetas, sistemas ERP y flujos de trabajo de automatizaciĆ³n personalizados.
Pedidos de venta
Gestiona los pedidos de clientes y asigna existencias para el cumplimiento, manteniendo las ventas y el inventario sincronizados sin una herramienta de gestiĆ³n de pedidos separada.
ĀæPor quĆ© ejecutar InvenTree en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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