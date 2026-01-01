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Sistema de gestiĆ³n de piezas e inventario de cĆ³digo abierto para el seguimiento de existencias, listas de materiales e informaciĆ³n de proveedores.

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Todo lo que necesitas y mĆ”s con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aĆ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con InvenTree

InvenTree es una plataforma de gestiĆ³n de inventario y piezas basada en la web, diseĆ±ada para equipos de ingenierĆ­a y fabricaciĆ³n. Sustituye el seguimiento basado en hojas de cĆ”lculo y las herramientas desconectadas por un sistema unificado que gestiona los niveles de existencias, los catĆ”logos de piezas, las listas de materiales, la informaciĆ³n de proveedores, los pedidos de compra y los pedidos de venta en un solo lugar. Construida con una API REST limpia y una arquitectura de plugins extensible, se integra en los flujos de trabajo de ingenierĆ­a existentes en lugar de obligar a los equipos a adaptarse a ella.

Alojar InvenTree en tu propio VPS mantiene tu base de datos de piezas, los precios de los proveedores y las listas de materiales de producciĆ³n en una infraestructura que tĆŗ controlas, lo cual es especialmente importante para proyectos de hardware y fabricantes que tratan los datos de abastecimiento de componentes como informaciĆ³n propietaria.

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Funciones clave de InvenTree

Lista de materiales

Define listas de materiales multinivel para ensamblajes complejos, con asignaciĆ³n automĆ”tica de existencias y cĆ”lculos de escasez para planificar la fabricaciĆ³n de productos con precisiĆ³n.

Seguimiento de inventario

Rastrea las cantidades de inventario en mĆŗltiples ubicaciones de almacenamiento, con un historial completo de movimientos y alertas de stock bajo para cada pieza.

GestiĆ³n de proveedores

Adjunta enlaces de proveedores y fabricantes a cada pieza, incluyendo niveles de precios, plazos de entrega y mĆ­nimos de pedido para comparar directamente las adquisiciones.

Ćrdenes de compra

Genera y haz seguimiento de las Ć³rdenes de compra desde su creaciĆ³n hasta su entrega, con actualizaciones automĆ”ticas de inventario al recibir los envĆ­os entrantes.

API REST y plugins

Una API REST completa y un sistema de plugins conectan InvenTree con escĆ”neres de cĆ³digos de barras, impresoras de etiquetas, sistemas ERP y flujos de trabajo de automatizaciĆ³n personalizados.

Pedidos de venta

Gestiona los pedidos de clientes y asigna existencias para el cumplimiento, manteniendo las ventas y el inventario sincronizados sin una herramienta de gestiĆ³n de pedidos separada.

ĀæPor quĆ© ejecutar InvenTree en Hostinger?

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Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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Martin K
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