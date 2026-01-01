InvenTree es una plataforma de gestiĆ³n de inventario y piezas basada en la web, diseĆ±ada para equipos de ingenierĆ­a y fabricaciĆ³n. Sustituye el seguimiento basado en hojas de cĆ”lculo y las herramientas desconectadas por un sistema unificado que gestiona los niveles de existencias, los catĆ”logos de piezas, las listas de materiales, la informaciĆ³n de proveedores, los pedidos de compra y los pedidos de venta en un solo lugar. Construida con una API REST limpia y una arquitectura de plugins extensible, se integra en los flujos de trabajo de ingenierĆ­a existentes en lugar de obligar a los equipos a adaptarse a ella.

Alojar InvenTree en tu propio VPS mantiene tu base de datos de piezas, los precios de los proveedores y las listas de materiales de producciĆ³n en una infraestructura que tĆŗ controlas, lo cual es especialmente importante para proyectos de hardware y fabricantes que tratan los datos de abastecimiento de componentes como informaciĆ³n propietaria.