Haz que tu marca sea inolvidable con un dominio .fun.

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.fun
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Sobre el dominio .fun

Un resumen rápido para ayudarte a elegir y registrar un dominio .fun

¿Qué es un dominio .fun?

El dominio .fun es un TLD genérico diseñado para el entretenimiento, los pasatiempos y los proyectos lúdicos. Está abierto a todo el mundo y se usa con frecuencia para juegos, eventos, sitios de humor y comunidades creativas.

¿Para quién es un dominio .fun?

Un dominio .fun es ideal para blogs de entretenimiento, comunidades de videojuegos, organizadores de eventos, servicios para fiestas y creadores de humor que buscan mostrar contenido divertido, construir marcas memorables y transmitir experiencias desenfadadas.

¿Por qué elegir un dominio .fun?

Un dominio .fun indica claramente que el contenido es entretenido, lo que ayuda a los visitantes a comprender tu sitio web de un vistazo y hace que tu nombre sea más memorable. Además, fomenta una imagen de marca coherente en tu sitio web, correo electrónico y canales de marketing.

Información del dominio para .fun

Dominio de nivel superior (TLD)
.fun
Tipo de TLD
gTLD
Período mínimo de inscripción
1 año
Período máximo de inscripción
3 años
Protección de privacidad de dominio
Gratis
Protección de dominio premium
Complemento
RegistrarLock
DNSSEC
Tarifa de la ICANN
COP 836

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Consejos

Cómo obtener el mejor nombre de dominio

1. Incluye el nombre de tu marca

Usa el nombre de tu marca o palabras clave para que te encuentren más fácilmente en buscadores.
Los nombres de dominio de menos de tres palabras son más fáciles de leer y recordar.
Evite usar guiones, números, jerga y palabras difíciles de deletrear.
Elige una extensión que encaje con tu público, ya sea local o global.
Los mejores dominios se agotan rápido: busca y asegura el tuyo hoy mismo.Iniciar búsqueda

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Preguntas frecuentes sobre el dominio .fun

A .fun domain is a generic web address ending that suggests entertainment, hobbies, or lighthearted content. Today, it’s often used for personal projects, events, games, and playful brands.
Yes. .fun is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email systems, and search engines like other standard domain endings.
Yes, if your site is about entertainment, games, events, or a casual brand name. Search engines treat it the same as other TLDs for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Choose .fun if you want a name that matches a playful theme and a .com is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Anyone can register a .fun domain. It is an open extension, so there are no local presence or industry-only eligibility rules.
Yes, but they are standard domain rules, such as using allowed characters and avoiding reserved names. Availability is checked by the registry, and some names may be blocked or already registered.
At Hostinger, a .fun domain costs COP 3.900 for the first year. After that, the renewal fee is COP 126.900/año. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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