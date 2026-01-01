Aunque tanto los dominios .com como los .biz son de primer nivel, los primeros están muy saturados. Por ello, la mayoría de los dominios .com ya han sido solicitados, lo que deja poco espacio a los recién llegados.

Con un esta extensión de dominio siempre tendras muchas opciones para elegir. Y eso sin mencionar que puedes jugar con el nombre de tu marca, por ejemplo show.biz, small.biz y online.biz.