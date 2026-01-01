Registra tu nombre de dominio .biz
Sobre el dominio .biz
¿Qué es un dominio .biz?
¿Para quién es un dominio .biz?
¿Por qué elegir un dominio .biz?
Información del dominio para .biz
¿Por qué registrar tu dominio con Hostinger?
Cómo obtener el mejor nombre de dominio
1. Incluye el nombre de tu marca
2. Sé breve
3. Menos es más
4. Piensa en tu público
5. Actúa rápido
Explora otras extensiones de dominio
Preguntas frecuentes sobre el dominio .biz
¿Qué es un dominio .biz?
.biz es un dominio genérico de nivel superior (gTLD) presentado en 2001. Hecho para ayudar a las empresas a sobresalir en Internet, se ha consolidado como la extensión preferida tanto para pequeños sitios web como para grandes empresas.
¿Quién puede registrar un dominio .biz?
A pesar de que es más adecuado para "uso empresarial", el registro .biz está a disposición del mundo entero, estés donde estés. Como la mayoría de los TLD, este dominio y sus variaciones están limitadas al primer solicitante, así que obtén uno antes de que alguien más lo haga.
¿Los dominios .biz son reconocidos?
Lo usan millones de usuarios en más de 200 países, de modo que se puede afirmar que .biz es uno de los dominios más cotizados del sector.
¿Los dominios .biz son seguros?
¡Por supuesto que sí! .biz es tan seguro como otros dominios reconocidos como .com, .org o .net.
Con cada compra de un plan de hosting web ofrecemos un certificado SSL gratis para garantizar la seguridad de tu información personal y de tu negocio online. También brindamos Protección de privacidad WHOIS gratuita para todos los dominios aptos.
¿Qué diferencia hay entre .com y .biz?
Aunque tanto los dominios .com como los .biz son de primer nivel, los primeros están muy saturados. Por ello, la mayoría de los dominios .com ya han sido solicitados, lo que deja poco espacio a los recién llegados.
Con un esta extensión de dominio siempre tendras muchas opciones para elegir. Y eso sin mencionar que puedes jugar con el nombre de tu marca, por ejemplo show.biz, small.biz y online.biz.
¿Cuál es mejor, .biz o .com?
Dependerá de tu gusto, nicho y tipo de web. Si te vas por un dominio de primer nivel con el que los visitantes estén acostumbrados, .com puede ser la alternativa más adecuada. Por otro lado, si quieres darle a tu pequeña empresa una diferenciación única, .biz es perfecta.
¿Cuánto cuestan los dominios .biz?
En Hostinger, un dominio .biz te costará COP 26.900/año, con una tarifa de renovación de COP 78.900/año.