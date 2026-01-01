Implementa ZeroNote con un solo clic de instalación.
Aplicación cifrada unificada para notas, contraseñas, marcadores y 2FA con cifrado AES del lado del cliente de conocimiento cero.
Elige un plan VPS para ZeroNote
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con ZeroNote
ZeroNote es una aplicación de productividad unificada autoalojada que consolida la toma de notas, la gestión de contraseñas, los marcadores y los códigos de autenticación de dos factores en una única aplicación cifrada. Utiliza cifrado AES del lado del cliente con una arquitectura de conocimiento cero — el servidor nunca ve tus datos sin cifrar, solo tu dispositivo puede descifrarlos.
Autoalojar ZeroNote en un VPS combina cuatro herramientas separadas en un único servicio privado y cifrado que controlas por completo. El almacenamiento SQLite con prioridad sin conexión garantiza que los datos estén siempre disponibles sin conexión a internet, el etiquetado automático inteligente mantiene los elementos organizados automáticamente, y la sincronización opcional P2P o S3 extiende la disponibilidad a través de los dispositivos.
Funciones clave de ZeroNote
Cifrado de conocimiento cero
El cifrado AES del lado del cliente garantiza que tus notas, contraseñas y códigos 2FA estén cifrados antes de salir de tu dispositivo.
Herramienta unificada
Reemplace el gestor de contraseñas, la aplicación de notas, el gestor de marcadores y el autenticador 2FA separados por una sola aplicación autoalojada.
Almacenamiento primero sin conexión
Los datos se almacenan en SQLite localmente para que su bóveda permanezca accesible incluso sin una conexión a internet activa.
Etiquetado automático inteligente
Las etiquetas inteligentes categorizan automáticamente las entradas según el tipo de contenido y las palabras clave, manteniendo su bóveda organizada sin esfuerzo manual.
Sincronización P2P y S3
Sincroniza opcionalmente tu bóveda cifrada entre dispositivos usando sincronización punto a punto o tu propio bucket de almacenamiento compatible con S3.
¿Por qué ejecutar ZeroNote en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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