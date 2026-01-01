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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con AFFiNE

AFFiNE es un "KnowledgeOS" de código abierto que elimina las barreras entre la documentación, la colaboración visual y la organización de datos. Los usuarios pueden escribir documentos estructurados, dibujar en pizarras infinitas y mantener bases de datos organizadas, todo dentro del mismo espacio de trabajo, sin cambiar entre herramientas separadas para cada tarea.

Construido con una arquitectura que prioriza lo local y la privacidad, AFFiNE mantiene su conocimiento en una infraestructura que usted controla. La asistencia de IA está integrada en todo el sistema, ayudando con la escritura, el dibujo y la planificación en cada tipo de contenido. Este despliegue incluye PostgreSQL con la extensión pgvector para búsquedas avanzadas, Redis para funciones en tiempo real y migración automatizada de bases de datos para actualizaciones fiables.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de AFFiNE

Espacio de trabajo unificado

Combina documentos, pizarras y bases de datos en una sola plataforma para que puedas moverte entre escribir, dibujar y organizar datos sin cambiar de contexto entre aplicaciones separadas.

Tableros de lienzo infinito

Las pizarras de forma libre con herramientas de dibujo, diagramación y notas adhesivas brindan a los equipos un espacio visual para lluvia de ideas y trabajo de diseño junto con documentos estructurados.

Asistencia impulsada por IA

La IA está integrada en todos los tipos de contenido para ayudar con la redacción, la creación de resúmenes y la generación de contenido, reduciendo la carga de trabajo de producir artefactos de conocimiento de alta calidad.

Bases de datos estructuradas

Organice la información en vistas de base de datos personalizables con capacidades de filtrado y consulta, reemplazando la necesidad de herramientas de hoja de cálculo separadas dentro del mismo espacio de trabajo.

Colaboración en tiempo real

La sincronización sin conflictos permite que varios miembros del equipo editen documentos y pizarras simultáneamente, con los cambios reflejados instantáneamente en todos los dispositivos conectados.

¿Por qué ejecutar AFFiNE en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Maxim Shishkin
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