Despliega BeaverHabits con un solo clic.
Rastreador de hábitos minimalista y autoalojado, enfocado en registros diarios y rachas, sin metas ni complejidad.
Elige un plan VPS para BeaverHabits
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con BeaverHabits
BeaverHabits es una aplicación minimalista de seguimiento de hábitos autoalojada inspirada en la metodología "no rompas la cadena". A diferencia de las aplicaciones de hábitos orientadas a objetivos, BeaverHabits se centra puramente en el ritual de registro diario — marcar hábitos como completados, mantener rachas y visualizar la constancia a lo largo del tiempo sin la carga cognitiva de objetivos, hitos o puntuaciones.
Alojar BeaverHabits en tu propio VPS mantiene tus datos de rutina personales privados, sin tarifas de suscripción y sin servicios de sincronización de terceros. La aplicación almacena todos los datos en una base de datos SQLite local y es compatible con cuentas multiusuario, instalación de PWA en iOS, filtrado por etiquetas, notas diarias, una API REST e integraciones con Home Assistant, Atajos de Apple y Stream Deck.
Funciones clave de BeaverHabits
Cuadrícula de registro diario
Una cuadrícula de calendario para cada hábito muestra de un vistazo las rachas y los vacíos, haciendo que la constancia diaria sea fácil de seguir y motivadora de mantener.
Filtrado de etiquetas
Agrupa y filtra hábitos por etiquetas para vistas enfocadas — ve solo rutinas matutinas, hábitos de salud o cualquier categoría personalizada.
Notas diarias
Agregue hasta 1024 caracteres de notas por hábito por día para registrar el contexto, las observaciones o las razones para omitirlo.
Acceso a la API REST
Consultar y actualizar datos de hábitos programáticamente, permitiendo la automatización con Atajos de Apple, Home Assistant y Stream Deck a través de HabitDeck.
Soporte para iOS PWA
Instala BeaverHabits como una aplicación en la pantalla de inicio en iPhone y iPad para una experiencia de registro con sensación nativa, sin necesidad de descargarla de la App Store.
¿Por qué ejecutar BeaverHabits en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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