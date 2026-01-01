Implementar Zammad con un solo clic.
Plataforma de mesa de ayuda de código abierto y soporte al cliente que convierte el correo electrónico, el chat y los canales sociales en un único flujo de trabajo de tickets.
Elige un plan VPS para Zammad
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Zammad
Zammad es un sistema de mesa de ayuda y soporte al cliente completamente de código abierto que consolida conversaciones de correo electrónico, chat, teléfono, Twitter, Facebook y Telegram en una única cola de tickets. Los agentes trabajan desde una sola bandeja de entrada mientras que los clientes se comunican contigo por el canal que prefieran, y cada interacción se registra en un perfil de cliente unificado con un historial de auditoría completo.
Autoalojar Zammad en tu propio VPS mantiene los datos de los clientes, las transcripciones de las conversaciones y las métricas de SLA bajo tu control sin tarifas de licencia por agente. La plataforma se adapta desde una mesa de soporte de una sola persona hasta una operación con múltiples equipos, con flujos de trabajo personalizados, artículos de base de conocimientos y seguimiento de tiempo.
Funciones clave de Zammad
Bandeja de entrada multicanal
Centraliza los tickets de correo electrónico, chat web, Telegram, Twitter, Facebook y teléfono en una sola cola para que los agentes nunca tengan que cambiar entre herramientas.
SLA y escalamiento
Defina objetivos de respuesta y resolución por cliente o tipo de tiquete, con escalamientos automáticos cuando se incumplen los plazos.
Base de conocimientos
Publicar artículos públicos e internos con soporte multilingüe para desviar tickets repetitivos e incorporar nuevos agentes más rápido.
Búsqueda de texto completo
La búsqueda respaldada por Elasticsearch en cada tiquete, artículo y registro de cliente devuelve resultados en milisegundos, incluso a gran escala.
Flujos de trabajo personalizados
Cree automatizaciones basadas en activadores y trabajos programados que enrutan tiquetes, envían respuestas y actualizan campos sin escribir código.
API REST y webhooks
Integre Zammad con CRMs, herramientas de monitoreo y chatbots a través de una API REST integral y webhooks salientes.
¿Por qué ejecutar Zammad en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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