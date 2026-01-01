Hasta un 70% de descuento en Zammad

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Plataforma de mesa de ayuda de código abierto y soporte al cliente que convierte el correo electrónico, el chat y los canales sociales en un único flujo de trabajo de tickets.

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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

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Acceso rápido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Zammad

Zammad es un sistema de mesa de ayuda y soporte al cliente completamente de código abierto que consolida conversaciones de correo electrónico, chat, teléfono, Twitter, Facebook y Telegram en una única cola de tickets. Los agentes trabajan desde una sola bandeja de entrada mientras que los clientes se comunican contigo por el canal que prefieran, y cada interacción se registra en un perfil de cliente unificado con un historial de auditoría completo.

Autoalojar Zammad en tu propio VPS mantiene los datos de los clientes, las transcripciones de las conversaciones y las métricas de SLA bajo tu control sin tarifas de licencia por agente. La plataforma se adapta desde una mesa de soporte de una sola persona hasta una operación con múltiples equipos, con flujos de trabajo personalizados, artículos de base de conocimientos y seguimiento de tiempo.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Zammad

Bandeja de entrada multicanal

Centraliza los tickets de correo electrónico, chat web, Telegram, Twitter, Facebook y teléfono en una sola cola para que los agentes nunca tengan que cambiar entre herramientas.

SLA y escalamiento

Defina objetivos de respuesta y resolución por cliente o tipo de tiquete, con escalamientos automáticos cuando se incumplen los plazos.

Base de conocimientos

Publicar artículos públicos e internos con soporte multilingüe para desviar tickets repetitivos e incorporar nuevos agentes más rápido.

Búsqueda de texto completo

La búsqueda respaldada por Elasticsearch en cada tiquete, artículo y registro de cliente devuelve resultados en milisegundos, incluso a gran escala.

Flujos de trabajo personalizados

Cree automatizaciones basadas en activadores y trabajos programados que enrutan tiquetes, envían respuestas y actualizan campos sin escribir código.

API REST y webhooks

Integre Zammad con CRMs, herramientas de monitoreo y chatbots a través de una API REST integral y webhooks salientes.

¿Por qué ejecutar Zammad en Hostinger?

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Martin K
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