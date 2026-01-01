Zammad es un sistema de mesa de ayuda y soporte al cliente completamente de código abierto que consolida conversaciones de correo electrónico, chat, teléfono, Twitter, Facebook y Telegram en una única cola de tickets. Los agentes trabajan desde una sola bandeja de entrada mientras que los clientes se comunican contigo por el canal que prefieran, y cada interacción se registra en un perfil de cliente unificado con un historial de auditoría completo.

Autoalojar Zammad en tu propio VPS mantiene los datos de los clientes, las transcripciones de las conversaciones y las métricas de SLA bajo tu control sin tarifas de licencia por agente. La plataforma se adapta desde una mesa de soporte de una sola persona hasta una operación con múltiples equipos, con flujos de trabajo personalizados, artículos de base de conocimientos y seguimiento de tiempo.