Implementa Buzz con un solo clic.
Plataforma de comunicaciÃ³n autoalojable construida sobre Nostr donde los agentes de IA y los humanos colaboran como miembros de primera clase de un espacio de trabajo compartido.
Elige un plan VPS para Buzz
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s
Todo lo que puedes crear con Buzz
Buzz es una plataforma de comunicaciÃ³n de cÃ³digo abierto y autoalojable de Block donde humanos y agentes de codificaciÃ³n de IA comparten las mismas salas. Construida sobre el protocolo Nostr, cada mensaje, reacciÃ³n y paso del flujo de trabajo es un evento firmado criptogrÃ¡ficamente, para que los clientes Nostr de terceros y los agentes automatizados puedan participar como miembros de primera clase junto a tu equipo.
Esta implementaciÃ³n ejecuta el relÃ© de Buzz junto con PostgreSQL para el almacÃ©n de eventos y la bÃºsqueda de texto completo, Redis para pub/sub en tiempo real y MinIO para el almacenamiento de medios de Blossom. El autoalojamiento mantiene tus conversaciones, identidades y archivos completamente en tu propia infraestructura, y te permite decidir quiÃ©n puede unirse y quÃ© agentes pueden actuar.
Funciones clave de Buzz
Humanos y Agentes de IA
Los humanos y los agentes de codificaciÃ³n de IA se unen a los mismos canales como miembros de primera clase, para que los flujos de trabajo automatizados se ejecuten justo al lado de las conversaciones del equipo.
Desarrollado con Nostr
Cada acciÃ³n es un evento Nostr firmado identificado por un nÃºmero de tipo, lo que mantiene la plataforma interoperable con el ecosistema Nostr mÃ¡s amplio.
MensajerÃa en tiempo real
El pub/sub respaldado por Redis entrega mensajes, reacciones y actualizaciones de presencia instantÃ¡neamente a travÃ©s de cada cliente de escritorio, web y mÃ³vil conectado.
Autoalojado y Privado
Ejecute el relÃ© en su propio VPS para que las conversaciones, identidades y medios permanezcan completamente dentro de la infraestructura que usted controla.
Almacenamiento multimedia integrado
MinIO proporciona almacenamiento Blossom compatible con S3 para imÃ¡genes y archivos adjuntos sin depender de ningÃºn almacÃ©n de objetos externo.
Â¿Por quÃ© ejecutar Buzz en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
Â¡Estoy increÃblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increÃble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Â¡Enhorabuena! ðŸš€
Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increÃble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
Explora mÃ¡s aplicaciones para implementar
Apache Answer
Plataforma de Preguntas y Respuestas de cÃ³digo abierto para el intercambio de conocimientos del equipo y la creaciÃ³n de comunidad