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Plataforma de comunicaciÃ³n autoalojable construida sobre Nostr donde los agentes de IA y los humanos colaboran como miembros de primera clase de un espacio de trabajo compartido.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Buzz

Buzz es una plataforma de comunicaciÃ³n de cÃ³digo abierto y autoalojable de Block donde humanos y agentes de codificaciÃ³n de IA comparten las mismas salas. Construida sobre el protocolo Nostr, cada mensaje, reacciÃ³n y paso del flujo de trabajo es un evento firmado criptogrÃ¡ficamente, para que los clientes Nostr de terceros y los agentes automatizados puedan participar como miembros de primera clase junto a tu equipo.

Esta implementaciÃ³n ejecuta el relÃ© de Buzz junto con PostgreSQL para el almacÃ©n de eventos y la bÃºsqueda de texto completo, Redis para pub/sub en tiempo real y MinIO para el almacenamiento de medios de Blossom. El autoalojamiento mantiene tus conversaciones, identidades y archivos completamente en tu propia infraestructura, y te permite decidir quiÃ©n puede unirse y quÃ© agentes pueden actuar.

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Funciones clave de Buzz

Humanos y Agentes de IA

Los humanos y los agentes de codificaciÃ³n de IA se unen a los mismos canales como miembros de primera clase, para que los flujos de trabajo automatizados se ejecuten justo al lado de las conversaciones del equipo.

Desarrollado con Nostr

Cada acciÃ³n es un evento Nostr firmado identificado por un nÃºmero de tipo, lo que mantiene la plataforma interoperable con el ecosistema Nostr mÃ¡s amplio.

MensajerÃ­a en tiempo real

El pub/sub respaldado por Redis entrega mensajes, reacciones y actualizaciones de presencia instantÃ¡neamente a travÃ©s de cada cliente de escritorio, web y mÃ³vil conectado.

Autoalojado y Privado

Ejecute el relÃ© en su propio VPS para que las conversaciones, identidades y medios permanezcan completamente dentro de la infraestructura que usted controla.

Almacenamiento multimedia integrado

MinIO proporciona almacenamiento Blossom compatible con S3 para imÃ¡genes y archivos adjuntos sin depender de ningÃºn almacÃ©n de objetos externo.

Â¿Por quÃ© ejecutar Buzz en Hostinger?

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