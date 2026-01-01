Apache Answer es una plataforma de preguntas y respuestas de código abierto construida con Go y React, diseñada para ayudar a equipos y comunidades a compartir conocimientos a través de una interfaz de preguntas y respuestas organizada y con capacidad de búsqueda. A diferencia de los foros genéricos, cada elemento —etiquetado, reputación, herramientas de moderación y el sistema de complementos— está diseñado específicamente para la captura y recuperación estructurada de conocimientos.

Alojar Apache Answer por cuenta propia mantiene el conocimiento interno de su organización en su propia infraestructura, libre de costos de licencia por usuario y de acceso a datos de terceros. A medida que su comunidad crece, usted controla la configuración, las integraciones y la escalabilidad sin estar limitado por la hoja de ruta de características o los niveles de precios de un proveedor SaaS.