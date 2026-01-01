Implementa Bichon con instalación de un solo clic.
Archivador de correos electrónicos en Rust autoalojado con IMAP, OAuth2 y búsqueda de texto completo para la preservación a largo plazo del buzón de correo.
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Todo lo que puedes crear con Bichon
Bichon es un servidor de archivo de correo electrónico de código abierto escrito en Rust. Se conecta a cuentas IMAP, descarga mensajes incrementalmente usando sincronización basada en UID, construye un índice de búsqueda de texto completo Tantivy y ofrece una API REST limpia con una interfaz de usuario web (WebUI) incrustada para buscar, navegar y exportar correo archivado.
Alojar Bichon en su propio VPS mantiene cada mensaje archivado, archivo adjunto y credencial dentro de la infraestructura que usted controla. Las credenciales de la cuenta se cifran en reposo con AES-256-GCM, los tokens de OAuth 2.0 se actualizan automáticamente y se descargan múltiples buzones de correo simultáneamente, lo que convierte a Bichon en una alternativa rápida y privada a los servicios comerciales de archivo de correo electrónico sin tarifas por buzón.
Funciones clave de Bichon
Búsqueda de texto completo
La indexación impulsada por Tantivy en cuerpos de mensajes, encabezados y archivos adjuntos devuelve resultados en milisegundos con filtros facetados y agrupación de hilos.
IMAP y sincronización OAuth2
Se conecta a cualquier servidor IMAP usando autenticación por contraseña (PLAIN/LOGIN) o OAuth 2.0 (XOAUTH2), con actualización automática de tokens para cuentas de Gmail y Microsoft.
Archivado incremental
La sincronización incremental basada en UID descarga solo los mensajes nuevos en cada pasada, manteniendo bajo el uso de ancho de banda y almacenamiento en múltiples buzones concurrentes.
Credenciales cifradas
Todas las credenciales IMAP y OAuth están cifradas en reposo con AES-256-GCM usando una clave derivada de la contraseña de cifrado establecida en la implementación.
RBAC multiusuario
El control de acceso basado en roles le permite otorgar permisos por cuenta a usuarios adicionales para archivos compartidos, con un registro de auditoría completo de los eventos de acceso.
¿Por qué ejecutar Bichon en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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