Zabbix es una soluciÃ³n de monitoreo de cÃ³digo abierto de clase empresarial en la que confÃ­an la NASA, Salesforce y decenas de miles de organizaciones para rastrear el estado de redes, servidores, mÃ¡quinas virtuales, contenedores y servicios en la nube. Una sola instancia de Zabbix puede recolectar decenas de miles de mÃ©tricas por segundo a travÃ©s de agentes, SNMP, IPMI, JMX, verificaciones HTTP y scripts personalizados, para luego mostrar anomalÃ­as a travÃ©s de disparadores basados en plantillas, reglas de escalamiento y paneles enriquecidos.

Alojar Zabbix en su propio VPS mantiene cada mÃ©trica, evento y credencial dentro de la infraestructura que usted controla, sin tarifas de licencia por host ni cargos por egreso de datos. La base de datos PostgreSQL incluida y el agente de Zabbix le brindan una pila de monitoreo completa lista para incorporar hosts en el momento en que finaliza la implementaciÃ³n.