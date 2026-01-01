Alerta es una plataforma de código abierto para la gestión y consolidación de alertas que reúne alertas de Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch y docenas de otras herramientas de monitoreo en una única consola web en tiempo real. Al deduplicar y correlacionar las alertas entrantes, Alerta elimina las tormentas de alertas y brinda a los equipos de guardia una visión clara de lo que realmente se está activando y lo que más importa.

Alojar Alerta en un VPS le da a su equipo de operaciones control total sobre la infraestructura de alertas, las políticas de retención y la autenticación, sin enviar datos de monitoreo a un servicio de terceros. La multi-tenencia incorporada significa que una instancia de Alerta puede servir a múltiples equipos o entornos de clientes simultáneamente.