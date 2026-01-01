Implementa Alerta con una instalación de un solo clic.
Plataforma de gestión de alertas de código abierto que consolida las alertas de monitoreo de cualquier fuente en un único panel de control en tiempo real.
Elige un plan VPS para Alerta
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Alerta
Alerta es una plataforma de código abierto para la gestión y consolidación de alertas que reúne alertas de Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch y docenas de otras herramientas de monitoreo en una única consola web en tiempo real. Al deduplicar y correlacionar las alertas entrantes, Alerta elimina las tormentas de alertas y brinda a los equipos de guardia una visión clara de lo que realmente se está activando y lo que más importa.
Alojar Alerta en un VPS le da a su equipo de operaciones control total sobre la infraestructura de alertas, las políticas de retención y la autenticación, sin enviar datos de monitoreo a un servicio de terceros. La multi-tenencia incorporada significa que una instancia de Alerta puede servir a múltiples equipos o entornos de clientes simultáneamente.
Funciones clave de Alerta
Ingesta multifuente
Reciba alertas de Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, CloudWatch y más a través de una única REST API sin reconfigurar su pila de monitoreo.
Deduplicación de alertas
Deduplique y correlacione automáticamente las alertas repetidas para que los ingenieros de guardia vean un elemento accionable en lugar de cientos de notificaciones idénticas.
Ventanas de mantenimiento
Defina periodos de inactividad por servicio, entorno o etiqueta para suprimir alertas esperadas durante el mantenimiento planificado sin deshabilitar los monitores.
Multitenencia
Atienda a múltiples equipos o entornos de clientes desde una única instancia de Alerta utilizando vistas de cliente y claves API con alcance.
Autenticación flexible
Autentíquese con Autenticación Básica, LDAP, GitHub, GitLab, Google, Keycloak, SAML2 o Azure AD — no se requiere un proveedor de identidad de terceros.
¿Por qué ejecutar Alerta en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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