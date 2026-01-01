Hasta un 69% de descuento en Alerta

Implementa Alerta con una instalación de un solo clic.

Plataforma de gestión de alertas de código abierto que consolida las alertas de monitoreo de cualquier fuente en un único panel de control en tiempo real.

Lanza tu aplicación al instante
Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP 21.900 /mes
Elegir plan
Garantía de reembolso por 30 días
Implementa Alerta con una instalación de un solo clic.

Elige un plan VPS para Alerta

-66%
KVM 1
COP 64.900
COP 21.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 525.600 (valorado en COP 1.557.600). Se renueva por COP 43.900/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
COP 79.900
COP 31.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 765.600 (valorado en COP 1.917.600). Se renueva por COP 56.900/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
COP 143.900
COP 43.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 1.053.600 (valorado en COP 3.453.600). Se renueva por COP 109.900/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
COP 261.900
COP 87.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 2.109.600 (valorado en COP 6.285.600). Se renueva por COP 189.900/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP 64.900
COP 21.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 525.600 (valorado en COP 1.557.600). Se renueva por COP 43.900/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
COP 79.900
COP 31.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 765.600 (valorado en COP 1.917.600). Se renueva por COP 56.900/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
COP 143.900
COP 43.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 1.053.600 (valorado en COP 3.453.600). Se renueva por COP 109.900/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
COP 261.900
COP 87.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 2.109.600 (valorado en COP 6.285.600). Se renueva por COP 189.900/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Alerta

Alerta es una plataforma de código abierto para la gestión y consolidación de alertas que reúne alertas de Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch y docenas de otras herramientas de monitoreo en una única consola web en tiempo real. Al deduplicar y correlacionar las alertas entrantes, Alerta elimina las tormentas de alertas y brinda a los equipos de guardia una visión clara de lo que realmente se está activando y lo que más importa.

Alojar Alerta en un VPS le da a su equipo de operaciones control total sobre la infraestructura de alertas, las políticas de retención y la autenticación, sin enviar datos de monitoreo a un servicio de terceros. La multi-tenencia incorporada significa que una instancia de Alerta puede servir a múltiples equipos o entornos de clientes simultáneamente.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Alerta

Ingesta multifuente

Reciba alertas de Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, CloudWatch y más a través de una única REST API sin reconfigurar su pila de monitoreo.

Deduplicación de alertas

Deduplique y correlacione automáticamente las alertas repetidas para que los ingenieros de guardia vean un elemento accionable en lugar de cientos de notificaciones idénticas.

Ventanas de mantenimiento

Defina periodos de inactividad por servicio, entorno o etiqueta para suprimir alertas esperadas durante el mantenimiento planificado sin deshabilitar los monitores.

Multitenencia

Atienda a múltiples equipos o entornos de clientes desde una única instancia de Alerta utilizando vistas de cliente y claves API con alcance.

Autenticación flexible

Autentíquese con Autenticación Básica, LDAP, GitHub, GitLab, Google, Keycloak, SAML2 o Azure AD — no se requiere un proveedor de identidad de terceros.

¿Por qué ejecutar Alerta en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
Empezar
Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
Noel

¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
Omkar

Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
Martin K

La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Puedes consultar nuestra Política de reembolsos para saber más.

Empezar

Explora más aplicaciones para implementar

Uptime Kuma

Uptime Kuma

Uptime Kuma es una herramienta de monitorización autoalojada y fácil de usar

Desplegar
Beszel

Beszel

Plataforma ligera de monitorización de servidores con estadísticas de Docker y alertas

Desplegar
Beszel Agent

Beszel Agent

Agente de monitorización ligero para el sistema de monitorización de servidores Beszel

Desplegar
Ver todas las apps

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener información sobre cómo interactúas con él, así como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientación, personalización y análisis de anuncios, como se describe en nuestra Política de cookies.