Despliega Uptime Kuma con un solo clic.
Potente monitoreo de tiempo de actividad autohospedado para sitios web, API y servicios con pĆ”ginas de estado y alertas multicanal.
Elige un plan VPS para Uptime Kuma
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mĆ”s
Todo lo que puedes crear con Uptime Kuma
Uptime Kuma es una herramienta de monitoreo autoalojada con un panel de control pulido y en tiempo real para rastrear la disponibilidad de sitios web, APIs, puertos TCP, registros DNS, contenedores Docker y mĆ”s. Verifica los objetivos a intervalos configurables y envĆa alertas en el momento en que algo falla.
El autoalojamiento en un VPS te proporciona un monitor persistente que funciona las 24 horas del dĆa, independientemente de tu mĆ”quina local. Puedes crear pĆ”ginas de estado pĆŗblicas para tus servicios, configurar canales de notificaciĆ³n que incluyen Telegram, Discord, Slack, correo electrĆ³nico y webhooks, y rastrear los porcentajes histĆ³ricos de tiempo de actividad a lo largo del tiempo.
Funciones clave de Uptime Kuma
Monitoreo multitipo
Monitorear puntos finales HTTP/HTTPS, puertos TCP/UDP, consultas DNS, contenedores Docker y bases de datos desde un Ćŗnico panel de control.
PĆ”ginas de estado pĆŗblicas
Cree pĆ”ginas de estado pĆŗblicas con su marca para comunicar el estado del servicio a sus clientes sin exponer los detalles de monitoreo interno.
Notificaciones enriquecidas
EnvĆa alertas de inactividad a travĆ©s de Telegram, Discord, Slack, correo electrĆ³nico, PagerDuty, webhooks y mĆ”s de 90 canales de notificaciĆ³n.
Historial de disponibilidad
Rastree la disponibilidad histĆ³rica con grĆ”ficos de porcentaje de tiempo de actividad y grĆ”ficos de tiempo de respuesta para identificar tendencias de confiabilidad.
Monitoreo de certificados
Monitoree las fechas de vencimiento de los certificados SSL y reciba alertas antes de que los certificados venzan para evitar fallas inesperadas de HTTPS.
ĀæPor quĆ© ejecutar Uptime Kuma en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
Ā”Estoy increĆblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciĆ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tĆ©cnico ha sido rĆ”pido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increĆble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Ā”Enhorabuena! š
Ā”Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increĆble. Siempre funciona, es rĆ”pido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
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