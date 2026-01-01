Hasta un 70% de descuento en XBackBone

Implementa XBackBone con instalaciÃ³n de un solo clic.

Servidor ligero de autoalojamiento para compartir archivos y capturas de pantalla con soporte completo para ShareX, ScreenCloud y Flameshot.

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante
Copias de seguridad automÃ¡ticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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GarantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as
Implementa XBackBone con instalaciÃ³n de un solo clic.

Elige un plan VPS para XBackBone

-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-59%
KVM 2
COP70.900
COP28.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-59%
KVM 2
COP70.900
COP28.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s

Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o
Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Todo lo que puedes crear con XBackBone

XBackBone es un gestor de archivos PHP ligero y un host de imÃ¡genes diseÃ±ado en torno al popular flujo de trabajo de carga de ShareX. Arrastra una captura de pantalla o un archivo a ShareX (o ScreenCloud, Flameshot, o cualquier cliente compatible) y XBackBone lo aloja instantÃ¡neamente detrÃ¡s de una URL corta compartible â€” con vista previa de markdown, renderizado de texto sin formato, vista de galerÃ­a y cuotas por usuario integradas.

Alojar XBackBone por cuenta propia en un VPS reemplaza los hosts de imÃ¡genes comerciales y los servicios de pastebin con una infraestructura que controlas totalmente. Las cuentas multiusuario, los permisos basados en roles y la integraciÃ³n OAuth incorporada lo hacen adecuado tanto para individuos como para pequeÃ±os equipos que desean un punto final privado para capturas de pantalla y carga de archivos.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de XBackBone

Subidas nativas de ShareX

Arrastre archivos a ShareX, ScreenCloud o Flameshot y XBackBone los aloja instantÃ¡neamente a travÃ©s de la API de carga estÃ¡ndar.

GalerÃ­a y vistas previas

Vista de galerÃ­a del navegador con miniaturas generadas automÃ¡ticamente, ademÃ¡s de renderizado en lÃ­nea para imÃ¡genes, video, audio y contenido Markdown.

Cuentas multiusuario

Cuentas por usuario con permisos basados en roles y cuotas individuales permiten a equipos o familias compartir un solo servidor sin mezclar bibliotecas.

Enlaces pÃºblicos y privados

Cada carga genera una URL corta con protecciÃ³n de contraseÃ±a opcional, caducidad y modos de acceso Ãºnico para contenido sensible.

Soporte para OAuth y SSO

La integraciÃ³n OAuth integrada con Google, Discord y GitLab elimina la administraciÃ³n de cuentas separada para los equipos que ya estÃ¡n en esas plataformas.

Â¿Por quÃ© ejecutar XBackBone en Hostinger?

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

UbicaciÃ³n de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu pÃºblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamÃ©rica, Europa, Asia y SudamÃ©rica.
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