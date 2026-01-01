Implementa AList con un solo clic.
Lista de archivos autohospedada y servidor WebDAV que unifica docenas de proveedores de almacenamiento en la nube detrás de una única interfaz web.
Elige un plan VPS para AList
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con AList
AList es un programa de listado de archivos de código abierto que une el almacenamiento local y las unidades en la nube bajo una única interfaz web. Soporta más de 30 backends de almacenamiento — incluyendo OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV y muchos proveedores regionales — permitiéndote navegar, previsualizar y descargar archivos de todos ellos sin cambiar de aplicación ni iniciar sesión repetidamente.
Alojar AList en tu propio VPS mantiene las credenciales de almacenamiento y las políticas de acceso bajo tu control, mientras expone tus archivos a través de una interfaz de usuario web rápida y un punto final WebDAV totalmente compatible. Es una forma práctica de consolidar cuentas en la nube dispersas y unidades compartidas en una única puerta de enlace privada.
Funciones clave de AList
Back-ends de multialmacenamiento
Monte más de 30 proveedores — disco local, OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV y más — en un único árbol de archivos unificado.
Servidor WebDAV
Exponga cada almacenamiento conectado como un único punto final WebDAV de lectura/escritura que se monta limpiamente en macOS, Windows y clientes móviles.
Vistas previas en el navegador
Visualice y previsualice imágenes, videos, audio, archivos PDF, documentos de Office y código sin descargar los archivos primero.
Uso compartido granular
Generar enlaces compartidos protegidos con contraseña con caducidad opcional para que los destinatarios externos solo vean los archivos que usted elija.
Descargas sin conexión
Integre con aria2 o qBittorrent para obtener archivos de URLs y torrents directamente en cualquier backend de almacenamiento montado.
¿Por qué ejecutar AList en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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