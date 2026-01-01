Hasta un 69% de descuento en AnonUpload

Implementa AnonUpload con una instalación de un solo clic.

Plataforma anónima para compartir archivos que prioriza la privacidad, sin base de datos, sin cuentas y sin necesidad de seguimiento.

Lanza tu aplicación al instante
Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP 21.900 /mes
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Garantía de reembolso por 30 días
Implementa AnonUpload con una instalación de un solo clic.

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-66%
KVM 1
COP 64.900
COP 21.900 /mes
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Obtén 24 meses por COP 525.600 (valorado en COP 1.557.600). Se renueva por COP 43.900/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
COP 79.900
COP 31.900 /mes
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Obtén 24 meses por COP 765.600 (valorado en COP 1.917.600). Se renueva por COP 56.900/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
COP 143.900
COP 43.900 /mes
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Obtén 24 meses por COP 1.053.600 (valorado en COP 3.453.600). Se renueva por COP 109.900/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
COP 261.900
COP 87.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 2.109.600 (valorado en COP 6.285.600). Se renueva por COP 189.900/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP 64.900
COP 21.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 525.600 (valorado en COP 1.557.600). Se renueva por COP 43.900/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
COP 79.900
COP 31.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 765.600 (valorado en COP 1.917.600). Se renueva por COP 56.900/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
COP 143.900
COP 43.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 1.053.600 (valorado en COP 3.453.600). Se renueva por COP 109.900/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
COP 261.900
COP 87.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 2.109.600 (valorado en COP 6.285.600). Se renueva por COP 189.900/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con AnonUpload

AnonUpload es una aplicación ligera de PHP para compartir archivos, construida alrededor de un solo principio: compartir archivos sin dejar rastro. No requiere base de datos, cuentas de usuario, y no almacena metadatos que puedan identificar quién subió o descargó un archivo. Los nombres de archivo directos nunca se exponen públicamente, y la función opcional de retardo de descarga evita el scraping automatizado antes de que los archivos lleguen a sus destinatarios previstos.

Alojar AnonUpload por tu cuenta significa que tus archivos nunca pasan por infraestructura de terceros sujeta a solicitudes de vigilancia o mandatos de retención de datos. Tú controlas qué tipos de archivo se aceptan, qué tan grandes pueden ser las subidas y quién puede acceder a la interfaz de administración — sin depender de ningún servicio comercial de intercambio de archivos anónimos que podría registrar la actividad a pesar de sus afirmaciones de privacidad.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de AnonUpload

No se requiere base de datos

Los archivos se almacenan directamente en el sistema de archivos sin necesidad de configuración o mantenimiento de bases de datos, lo que simplifica la implementación y elimina una fuente común de fugas de datos.

Nombres de archivo ocultos

Los nombres de archivo originales nunca se exponen públicamente, por lo que los descargadores no pueden inferir el contenido, la fuente o la identidad del cargador a partir de la URL o del listado de directorios.

Demora de descarga

Configure un período de espera antes de que los archivos puedan descargarse, evitando que los raspadores automatizados recopilen las cargas antes de que lleguen a los destinatarios previstos.

Tipos de archivo configurables

Defina una lista blanca exacta de extensiones de archivo aceptadas y establezca límites máximos de tamaño de carga de hasta 10 GB para satisfacer sus necesidades específicas de uso compartido.

Interfaz de Administrador

Gestione las cargas, monitoree el uso de almacenamiento y ajuste la configuración de la aplicación a través de un panel de administración integrado sin tocar la línea de comandos del servidor.

¿Por qué ejecutar AnonUpload en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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Garantía de reembolso de 30 días

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