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Herramienta de eliminación de fondo con IA autoalojada que procesa imágenes localmente sin dependencia de la nube ni tarifas por imagen.

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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

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Acceso rápido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
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Velocidad de red de 1 Gbps
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Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con withoutbg

withoutbg es una aplicación de eliminación de fondo impulsada por IA y autoalojada que ejecuta una tubería de modelo ONNX de cuatro etapas completamente en su propio servidor. Ofrece una interfaz web de arrastrar y soltar para eliminar fondos de fotos de productos, retratos e imágenes de marketing, sin enviar archivos a un servicio en la nube ni pagar tarifas por imagen. La tubería combina segmentación ISNet, guía Depth Anything V2, Focus Matting y un modelo refinador para producir resultados limpios con fondo transparente solo a partir de la inferencia de la CPU.

Todos los pesos del modelo están incluidos dentro de la imagen de Docker, por lo que no hay nada que configurar más allá de desplegar el contenedor: sin descargas de modelos, sin GPU requerida, sin llamadas a API externas en la ruta de procesamiento.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de withoutbg

Pipeline de modelo de IA local

Ejecuta todo el procesamiento de eliminación de fondo en su propio servidor utilizando modelos ONNX incluidos — ninguna imagen se envía a un servicio externo en la nube.

Procesamiento de cuatro etapas

La segmentación ISNet, la guía de Depth Anything V2, el Matting de enfoque y un modelo refinador trabajan juntos para producir bordes limpios en cabello, pelaje y sujetos complejos.

No se requiere GPU

La inferencia ONNX basada en CPU significa que cualquier VPS estándar puede ejecutar el pipeline completo del modelo sin hardware de GPU o configuración CUDA.

Interfaz de usuario web de arrastrar y soltar

La interfaz basada en React permite a los usuarios arrastrar imágenes y descargar resultados con fondo transparente en formato PNG, JPEG o WebP sin ninguna configuración.

Sin tarifas por imagen

El autoalojamiento elimina los cargos por imagen de las APIs de eliminación de fondo SaaS — procese imágenes ilimitadas a un costo fijo de VPS.

¿Por qué ejecutar withoutbg en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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