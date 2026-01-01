withoutbg es una aplicación de eliminación de fondo impulsada por IA y autoalojada que ejecuta una tubería de modelo ONNX de cuatro etapas completamente en su propio servidor. Ofrece una interfaz web de arrastrar y soltar para eliminar fondos de fotos de productos, retratos e imágenes de marketing, sin enviar archivos a un servicio en la nube ni pagar tarifas por imagen. La tubería combina segmentación ISNet, guía Depth Anything V2, Focus Matting y un modelo refinador para producir resultados limpios con fondo transparente solo a partir de la inferencia de la CPU.

Todos los pesos del modelo están incluidos dentro de la imagen de Docker, por lo que no hay nada que configurar más allá de desplegar el contenedor: sin descargas de modelos, sin GPU requerida, sin llamadas a API externas en la ruta de procesamiento.