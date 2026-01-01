Despliega withoutbg con un solo clic.
Herramienta de eliminación de fondo con IA autoalojada que procesa imágenes localmente sin dependencia de la nube ni tarifas por imagen.
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Todo lo que puedes crear con withoutbg
withoutbg es una aplicación de eliminación de fondo impulsada por IA y autoalojada que ejecuta una tubería de modelo ONNX de cuatro etapas completamente en su propio servidor. Ofrece una interfaz web de arrastrar y soltar para eliminar fondos de fotos de productos, retratos e imágenes de marketing, sin enviar archivos a un servicio en la nube ni pagar tarifas por imagen. La tubería combina segmentación ISNet, guía Depth Anything V2, Focus Matting y un modelo refinador para producir resultados limpios con fondo transparente solo a partir de la inferencia de la CPU.
Todos los pesos del modelo están incluidos dentro de la imagen de Docker, por lo que no hay nada que configurar más allá de desplegar el contenedor: sin descargas de modelos, sin GPU requerida, sin llamadas a API externas en la ruta de procesamiento.
Funciones clave de withoutbg
Pipeline de modelo de IA local
Ejecuta todo el procesamiento de eliminación de fondo en su propio servidor utilizando modelos ONNX incluidos — ninguna imagen se envía a un servicio externo en la nube.
Procesamiento de cuatro etapas
La segmentación ISNet, la guía de Depth Anything V2, el Matting de enfoque y un modelo refinador trabajan juntos para producir bordes limpios en cabello, pelaje y sujetos complejos.
No se requiere GPU
La inferencia ONNX basada en CPU significa que cualquier VPS estándar puede ejecutar el pipeline completo del modelo sin hardware de GPU o configuración CUDA.
Interfaz de usuario web de arrastrar y soltar
La interfaz basada en React permite a los usuarios arrastrar imágenes y descargar resultados con fondo transparente en formato PNG, JPEG o WebP sin ninguna configuración.
Sin tarifas por imagen
El autoalojamiento elimina los cargos por imagen de las APIs de eliminación de fondo SaaS — procese imágenes ilimitadas a un costo fijo de VPS.
¿Por qué ejecutar withoutbg en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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