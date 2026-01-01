WeKnora es un framework de conocimiento de cÃ³digo abierto impulsado por LLM de Tencent que transforma documentos dispersos en activos de conocimiento consultables y con capacidad de razonamiento. Combina la respuesta a preguntas basada en RAG, un agente ReAct para el razonamiento multi-paso y un Modo Wiki que destila documentos brutos en una base de conocimiento markdown auto-mantenible con un grafo de conocimiento interactivo.

Alojar WeKnora en su propio VPS mantiene los documentos propietarios, las incrustaciones y el historial de conversaciones completamente bajo su control. Conecte cualquiera de los mÃ¡s de veinte proveedores de LLM â€” OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude o modelos locales de Ollama â€” y elija entre mÃºltiples backends de vectores sin enviar datos sensibles a servicios de terceros.