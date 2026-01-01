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Plataforma de conocimiento LLM de cÃ³digo abierto que convierte documentos en un RAG consultable, un agente de razonamiento y una wiki de automantenimiento.

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Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s

Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Todo lo que puedes crear con WeKnora

WeKnora es un framework de conocimiento de cÃ³digo abierto impulsado por LLM de Tencent que transforma documentos dispersos en activos de conocimiento consultables y con capacidad de razonamiento. Combina la respuesta a preguntas basada en RAG, un agente ReAct para el razonamiento multi-paso y un Modo Wiki que destila documentos brutos en una base de conocimiento markdown auto-mantenible con un grafo de conocimiento interactivo.

Alojar WeKnora en su propio VPS mantiene los documentos propietarios, las incrustaciones y el historial de conversaciones completamente bajo su control. Conecte cualquiera de los mÃ¡s de veinte proveedores de LLM â€” OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude o modelos locales de Ollama â€” y elija entre mÃºltiples backends de vectores sin enviar datos sensibles a servicios de terceros.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de WeKnora

Modo Wiki

Los agentes destilan documentos sin procesar en una base de conocimiento de Markdown auto-mantenible con un grafo de conocimiento interactivo para explorar las relaciones entre conceptos.

Agente ReAct

Un agente de razonamiento de mÃºltiples pasos orquesta de forma autÃ³noma la recuperaciÃ³n, las herramientas MCP y la bÃºsqueda web para manejar consultas complejas que RAG de una sola pasada no puede responder.

AnÃ¡lisis profundo de documentos

La extracciÃ³n con reconocimiento de diseÃ±o maneja mÃ¡s de diez formatos, incluyendo PDF, Word, Excel, PowerPoint e imÃ¡genes escaneadas, mientras conserva tablas, figuras y estructura.

Soporte multi-LLM

Conecte mÃ¡s de veinte proveedores de LLM, incluyendo OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude y modelos locales de Ollama, sin depender de un solo proveedor o tener que reindexar.

RecuperaciÃ³n de grafo de conocimiento

La integraciÃ³n opcional de GraphRAG y Neo4j permite el razonamiento entre documentos y las consultas de relaciones mÃ¡s allÃ¡ de lo que soporta la bÃºsqueda vectorial plana.

SincronizaciÃ³n automÃ¡tica de integraciones

Extrae documentos directamente de Feishu, Notion y Yuque para mantener tu base de conocimientos alineada con los sistemas que tu equipo ya utiliza.

Â¿Por quÃ© ejecutar WeKnora en Hostinger?

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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Omkar
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increÃ­ble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.

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