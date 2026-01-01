Wealthfolio es un rastreador de inversiones de código abierto y centrado en la privacidad que consolida las tenencias de múltiples corredores y bancos en un solo panel. Rastrea el rendimiento de la cartera, el patrimonio neto, los dividendos y los ingresos, y compara sus rendimientos con índices como el S&P 500, todo sin enviar sus datos financieros a una nube de terceros.

Alojar Wealthfolio en su propio VPS le da control total sobre sus registros financieros. La aplicación almacena todo en una base de datos SQLite local, lo que facilita las copias de seguridad y elimina las tarifas de suscripción. Con soporte para importaciones CSV, simulaciones de Monte Carlo para la planificación de la jubilación y recomendaciones integradas de reequilibrio de cartera, cubre todo el espectro de la gestión de inversiones personales.