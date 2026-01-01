Hasta un 69% de descuento en Bigcapital

Implementa Bigcapital con instalación en un clic.

Plataforma de contabilidad financiera autohospedada con soporte multidivisa, informes inteligentes y un libro mayor de doble entrada completo.

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Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP 31.900 /mes
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Garantía de reembolso por 30 días
Implementa Bigcapital con instalación en un clic.

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Más vendido
-60%
KVM 2
COP 79.900
COP 31.900 /mes
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Obtén 24 meses por COP 765.600 (valorado en COP 1.917.600). Se renueva por COP 56.900/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
COP 143.900
COP 43.900 /mes
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Obtén 24 meses por COP 1.053.600 (valorado en COP 3.453.600). Se renueva por COP 109.900/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
COP 261.900
COP 87.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 2.109.600 (valorado en COP 6.285.600). Se renueva por COP 189.900/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
COP 79.900
COP 31.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 765.600 (valorado en COP 1.917.600). Se renueva por COP 56.900/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
COP 143.900
COP 43.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 1.053.600 (valorado en COP 3.453.600). Se renueva por COP 109.900/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
COP 261.900
COP 87.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 2.109.600 (valorado en COP 6.285.600). Se renueva por COP 189.900/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Bigcapital

Bigcapital es una moderna plataforma de contabilidad financiera de código abierto diseñada como una alternativa autoalojada a QuickBooks, Xero y Wave. Implementa un libro mayor de contabilidad de partida doble completo con soporte multidivisa, registros de clientes y proveedores, facturación y cuentas por pagar, seguimiento de inventario, asientos manuales e informes inteligentes — estados financieros, flujo de caja, antigüedad de cuentas por cobrar y pagar, y resúmenes de impuestos — todo generado a partir del libro mayor subyacente.

Alojar Bigcapital en tu propio VPS mantiene las facturas de clientes, transacciones bancarias y registros financieros en una infraestructura que tú controlas, en lugar de entregarlos a un servicio de contabilidad SaaS. La plataforma soporta múltiples empresas (inquilinos) por instancia con bases de datos aisladas, se integra con Stripe y Plaid para pagos y fuentes bancarias, y expone una API completa para integraciones personalizadas e informes.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Bigcapital

Libro mayor de partida doble

Libro mayor de doble entrada completo con plan de cuentas, asientos manuales e historial de transacciones auditable que se asigna directamente a los flujos de trabajo contables estándar.

Multidivisa

Soporte nativo multidivisa con fuentes de tipo de cambio configurables para facturas, cuentas y reportes para clientes y proveedores internacionales.

Facturas y cuentas

Facturación a clientes con seguimiento de pagos, facturas de proveedores con programación de pagos, transacciones recurrentes y generación de PDF a través de la integración de Gotenberg incluida.

Informes inteligentes

Pérdidas y ganancias, balance general, flujo de caja, antigüedad de cuentas por cobrar/pagar, resúmenes de impuestos sobre las ventas y reportes financieros personalizables generados desde el libro mayor en tiempo real.

Multiarrendatario por naturaleza

Cada empresa obtiene su propia base de datos aislada, por lo que una sola instancia puede gestionar múltiples negocios con una estricta separación de datos.

¿Por qué ejecutar Bigcapital en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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