Despliega Budge con instalación de un solo clic.
Aplicación de finanzas personales autohospedada para el seguimiento de gastos privados, la elaboración de presupuestos y la gestión de objetivos financieros.
Elige un plan VPS para Budge
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Budge
Budge es una aplicación de presupuesto de finanzas personales que ayuda a individuos y familias a rastrear gastos, monitorear patrones de gasto y trabajar hacia metas financieras a través de una interfaz web accesible. Soporta múltiples tipos de cuenta, categorías de gasto personalizadas y gestión de transacciones recurrentes, dando a los usuarios una imagen completa de su salud financiera sin depender de servicios financieros basados en la nube.
Alojar Budge en tu propio VPS asegura que los detalles bancarios, el historial de gastos y las metas financieras permanezcan completamente dentro de tu infraestructura — nunca compartidos con plataformas de terceros ni utilizados para perfiles publicitarios. El almacenamiento persistente conserva años de historial financiero, accesible desde cualquier dispositivo a través de una interfaz de navegador responsiva.
Funciones clave de Budge
Seguimiento de gastos
Registre y categorice transacciones en diferentes tipos de cuenta — cuentas corrientes, de ahorro, tarjetas de crédito y efectivo — para mantener registros financieros precisos.
Seguimiento de Presupuesto
Establezca límites de gasto por categoría y haga seguimiento al progreso en tiempo real para que sepa inmediatamente cuándo un presupuesto corre el riesgo de ser excedido.
Informes Visuales de Gastos
Los gráficos y paneles muestran los patrones de gasto y el rendimiento del presupuesto de un vistazo, lo que facilita identificar a dónde va el dinero cada mes.
Seguimiento de objetivos
Define objetivos de ahorro o reducción de deuda y monitorea el progreso a lo largo del tiempo, convirtiendo metas financieras abstractas en hitos medibles.
Diseño que prioriza la privacidad
Todos los datos financieros se almacenan localmente en su VPS sin compartirse externamente, manteniendo la información sensible lejos de las redes de publicidad y los corredores de datos.
¿Por qué ejecutar Budge en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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