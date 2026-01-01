Implementa Actual Budget en una instalación de un solo clic.
Aplicación de finanzas personales enfocada en la privacidad, que utiliza el presupuesto por sobres para darle un propósito a cada dólar.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Actual Budget
Actual Budget es una aplicación de finanzas personales rápida y con enfoque local, construida en torno a la metodología de presupuesto por sobres —cada dólar que ganas se asigna a una categoría específica antes de gastarlo. Originalmente un producto comercial, fue liberado como código abierto por su creador y ahora es mantenido por una comunidad activa, lo que la convierte en una de las alternativas gratuitas más capaces a YNAB.
Debido a que Actual Budget utiliza una arquitectura con enfoque local, tus datos financieros permanecen en una infraestructura que tú controlas en lugar de una nube de terceros. La sincronización multidispositivo sigue funcionando a través de tu servidor autoalojado, y el cifrado de extremo a extremo opcional protege los datos en tránsito. Las conexiones bancarias a través de SimpleFIN (EE. UU./Canadá) y GoCardless (UE/Reino Unido) importan las transacciones automáticamente, mientras que el soporte de importación para YNAB facilita la migración.
Funciones clave de Actual Budget
Presupuesto de sobres
Asigna cada dólar a una categoría específica antes de gastarlo, dándote un plan claro basado en ingresos reales en lugar de estimaciones aproximadas.
Propiedad de los datos con primacía local
Sus datos financieros se almacenan en su propio servidor, no en una nube comercial, protegiendo los detalles sensibles de la cuenta de filtraciones de terceros o cambios en las políticas del proveedor.
Sincronización multi-dispositivo
Sincronice los presupuestos en teléfonos, tabletas y computadoras a través de su servidor autoalojado para que cada miembro del hogar vea las mismas cifras actualizadas.
Integración de cuenta bancaria
Conéctese a cuentas bancarias reales a través de SimpleFIN (EE. UU./Canadá) o GoCardless (UE/Reino Unido) para importar transacciones automáticamente, lo que reduce la entrada manual de datos.
Informes financieros detallados
Los informes integrados de patrimonio neto, flujo de caja y tendencias de gasto le dan la visibilidad para tomar decisiones financieras informadas sin una hoja de cálculo separada.
¿Por qué ejecutar Actual Budget en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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