Implementa Wavelog con instalación de un solo clic.
Aplicación de registro de radioaficionados basada en la web para el seguimiento de QSOs, la gestión de premios y la integración con LoTW y eQSL.
Elige un plan VPS para Wavelog
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Wavelog
Wavelog es una aplicación moderna de registro de radioaficionados basada en la web para rastrear QSOs y gestionar el progreso de premios en los programas DXCC, IOTA, SOTA y POTA. Se integra directamente con LoTW, eQSL y servicios de búsqueda de indicativos, y es compatible con el control de radio CAT para el registro automatizado durante las sesiones de operación.
Alojar Wavelog en un VPS mantiene sus datos de registro privados y accesibles desde cualquier navegador o dispositivo móvil sin depender de la nube de terceros. El registro de concursos, la integración con clúster DX, la exportación ADIF y Cabrillo, y el soporte para múltiples operadores lo convierten en una solución completa de registro de estación para operadores de radioaficionados serios.
Funciones clave de Wavelog
Seguimiento de premios
Monitoree el progreso hacia DXCC, IOTA, SOTA, POTA y otros importantes programas de premios de radioaficionados a partir de los datos de su libro de registro.
Sincronización de LoTW & eQSL
Carga y confirma automáticamente los QSOs con LoTW y eQSL para crédito de premios electrónicos sin envío manual.
CAT radiocontrol
Conecte su radio a través de la interfaz CAT para rellenar automáticamente los campos de banda, modo y frecuencia durante la operación en vivo.
Registro de concurso
Registre los QSOs de concurso con seguimiento de intercambios y verificación de duplicados para una operación competitiva de radioaficionados.
Exportación ADIF
Exporte su registro completo en formato ADIF o Cabrillo para usar con otro software de registro o sistemas de envío de premios.
¿Por qué ejecutar Wavelog en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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