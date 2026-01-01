Vince Analytics es un servidor de análisis web ligero y autoalojado, diseñado para individuos y pequeños equipos que desean tener control total sobre los datos de sus visitantes. No requiere una base de datos externa, se distribuye como un único binario y almacena todo localmente, lo que facilita su operación en cualquier VPS sin una configuración compleja.

Vince es compatible con los scripts de seguimiento de Plausible Analytics, por lo que puedes migrar sitios existentes sin cambiar tu código frontend. Rastrea las vistas de página, visitantes únicos, referentes y eventos personalizados, manteniendo al mismo tiempo el cumplimiento total de GDPR, CCPA y PECR, sin necesidad de cookies.