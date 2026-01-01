Implementa Vince Analytics con instalación en un clic.
Plataforma de análisis web autoalojada y respetuosa con la privacidad que es un reemplazo directo para Google Analytics.
Elige un plan VPS para Vince Analytics
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Vince Analytics
Vince Analytics es un servidor de análisis web ligero y autoalojado, diseñado para individuos y pequeños equipos que desean tener control total sobre los datos de sus visitantes. No requiere una base de datos externa, se distribuye como un único binario y almacena todo localmente, lo que facilita su operación en cualquier VPS sin una configuración compleja.
Vince es compatible con los scripts de seguimiento de Plausible Analytics, por lo que puedes migrar sitios existentes sin cambiar tu código frontend. Rastrea las vistas de página, visitantes únicos, referentes y eventos personalizados, manteniendo al mismo tiempo el cumplimiento total de GDPR, CCPA y PECR, sin necesidad de cookies.
Funciones clave de Vince Analytics
No se requieren cookies
Vince rastrea a los visitantes sin cookies ni identificadores personales, manteniendo su sitio totalmente compatible con GDPR, CCPA y PECR de forma predeterminada.
Scripts compatibles con Plausible
Implemente el mismo script de seguimiento utilizado para Plausible Analytics y apúntelo a su instancia de Vince — no se necesitan cambios en el frontend al migrar.
Cero dependencias externas
Toda la plataforma se distribuye como un único binario con una base de datos incrustada, por lo que no hay nada adicional que instalar, configurar o mantener junto a ella.
Sitios y eventos ilimitados
Agrega tantos sitios web como tus recursos de VPS lo permitan y recopila tantos eventos como necesites — no hay límites artificiales basados en planes.
Paneles de control públicos y compartidos
Comparta los paneles de análisis públicamente o a través de enlaces únicos protegidos con contraseña, dando acceso a las partes interesadas sin exponer su cuenta de administrador.
¿Por qué ejecutar Vince Analytics en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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Ackee
Ackee es una herramienta de análisis autoalojada de Node.js para el seguimiento de sitios web enfocado en la privacidad.