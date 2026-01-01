Vane es un motor de respuestas de cÃ³digo abierto impulsado por IA que se ejecuta completamente en la infraestructura que usted controla. Combina un backend de metabÃºsqueda basado en SearXNG con el modelo de lenguaje grande de su elecciÃ³n â€” modelos locales de Ollama o proveedores en la nube como OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini y Groq â€” para sintetizar respuestas precisas respaldadas por fuentes web citadas.

Alojar Vane por su cuenta mantiene cada consulta de bÃºsqueda y carga de documentos en su VPS. No hay registro de consultas de terceros, no hay suscripciÃ³n por puesto y no hay clasificaciÃ³n opaca â€” usted elige las fuentes de bÃºsqueda, el modelo y el nivel de privacidad que se ajusta a su forma de investigar.