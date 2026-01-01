Implementa useSend con un solo clic.
Infraestructura de envÃo de correo electrÃ³nico de cÃ³digo abierto â€” aloje usted mismo su plataforma de correo electrÃ³nico transaccional y de marketing.
Elige un plan VPS para useSend
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s
Todo lo que puedes crear con useSend
useSend es una alternativa de cÃ³digo abierto a Resend, SendGrid y Postmark que te permite tener control total sobre tu infraestructura de envÃo de correos electrÃ³nicos. Desarrollado con Next.js y AWS SES como backend de entrega, ofrece una API REST limpia y una pasarela SMTP tanto para correos transaccionales como de marketing, sin tarifas por correo ni ataduras con un proveedor.
Alojar useSend en tu propio VPS pone tus dominios de envÃo, listas de suscriptores y anÃ¡lisis de correo electrÃ³nico completamente bajo tu control. Obtienes un panel de control unificado para monitorear la entregabilidad, administrar dominios, gestionar rebotes y webhooks, y programar campaÃ±as, todo desde una infraestructura de tu propiedad.
Funciones clave de useSend
REST API y SMTP
EnvÃa correos electrÃ³nicos a travÃ©s de una API REST amigable para desarrolladores o SMTP estÃ¡ndar â€” compatible de forma inmediata con aplicaciones existentes y librerÃas de correo electrÃ³nico.
AnalÃticas de entrega
Haz seguimiento de los correos entregados, abiertos, clickeados y rebotados en tiempo real con un panel de anÃ¡lisis integrado.
GestiÃ³n de dominios
Agregue y verifique dominios de envÃo personalizados con la guÃa de registros DNS, manteniendo la reputaciÃ³n del correo electrÃ³nico ligada a su propia infraestructura.
EnvÃo programado
Ponga en cola los correos electrÃ³nicos para entrega futura usando la API de ProgramaciÃ³n, habilitando campaÃ±as de goteo y flujos transaccionales conscientes de la zona horaria.
Eventos de Webhook
Reciba eventos de entrega en tiempo real â€” rebotes, quejas, aperturas y clics â€” a travÃ©s de webhooks configurables para procesamiento posterior.
Â¿Por quÃ© ejecutar useSend en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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