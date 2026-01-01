Implementa Uptrace en una instalación de un solo clic.
Plataforma APM de código abierto para trazas distribuidas, métricas y registros, construida nativamente sobre OpenTelemetry.
Elige un plan VPS para Uptrace
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Uptrace
Uptrace es una plataforma de Monitoreo de Rendimiento de Aplicaciones (APM) de código abierto que unifica trazas distribuidas, métricas y registros de aplicaciones instrumentadas con OpenTelemetry en una única interfaz. Construida sobre ClickHouse para el almacenamiento de telemetría de alto rendimiento y PostgreSQL para metadatos, ofrece las capacidades de observabilidad de Datadog y New Relic sin tarifas de licencia por host ni preocupaciones de residencia de datos.
Alojar Uptrace en su propio VPS mantiene todos los datos de telemetría en su propia infraestructura sin precios por span o por registro. Cualquier aplicación instrumentada con los SDK de OpenTelemetry —a través de Go, Python, Node.js, Java, .NET y más— puede enviar datos directamente a través de OTLP sin configuración adicional.
Funciones clave de Uptrace
Rastreo distribuido
Visualice los flujos de solicitudes a través de microservicios con detalles completos de los tramos, gráficos de llama y mapas de dependencia de servicios para identificar cuellos de botella de latencia.
Métricas & Paneles de control
Motor de métricas compatible con PromQL con más de 50 paneles preconstruidos para frameworks populares, bases de datos y componentes de infraestructura.
Búsqueda centralizada de registros
Ingerir y buscar texto completo en registros estructurados junto con trazas y métricas correlacionadas en una única interfaz de consulta unificada.
Alertas y notificaciones
Establezca alertas basadas en umbrales o de anomalías con enrutamiento a correo electrónico, Slack, PagerDuty o puntos finales de webhook personalizados.
Ingesta nativa de OTLP
Aceptar telemetría de cualquier SDK de OpenTelemetry a través de gRPC o HTTP sin adaptadores personalizados, recolectores o agentes propietarios.
¿Por qué ejecutar Uptrace en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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