Implementa Unstructured con una instalación de un solo clic.
API de procesamiento de documentos que extrae datos estructurados de archivos PDF, de Word e imágenes para flujos RAG y modelos de IA.
Elige un plan VPS para Unstructured
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Unstructured
Unstructured es una API de procesamiento de documentos de código abierto diseñada para pipelines de IA y aprendizaje automático. Ingiere archivos PDF, documentos de Word, presentaciones de PowerPoint, imágenes, HTML y otros formatos no estructurados y extrae elementos de texto limpios y estructurados listos para la ingesta en bases de datos vectoriales.
Alojar Unstructured en un VPS mantiene los documentos sensibles dentro de tu propia infraestructura mientras proporciona las mismas capacidades de extracción utilizadas en sistemas RAG de producción. Se integra con LangChain, LlamaIndex y las principales bases de datos vectoriales, convirtiéndolo en una capa de ingesta de documentos plug-and-play para cualquier aplicación de IA.
Funciones clave de Unstructured
Extracción multiformato
Procese formatos PDF, Word, Excel, PowerPoint, imágenes, HTML y correo electrónico a través de un único y consistente punto de conexión de API.
Pipeline RAG listo
Las salidas están estructuradas para la ingesta directa en bases de datos vectoriales como Weaviate, Pinecone y Chroma para la generación aumentada por recuperación.
Integración de LangChain
Los cargadores nativos de LangChain y LlamaIndex hacen de Unstructured una fuente de documentos de fácil integración para cualquier framework de aplicación de IA.
Extracción de tablas
Extrae tablas de forma precisa de documentos PDF y Word, preservando la estructura para tareas posteriores de procesamiento de datos.
Privacidad en las instalaciones
Ejecutar en su propio VPS garantiza que los documentos confidenciales nunca salgan de su infraestructura durante el proceso de extracción.
¿Por qué ejecutar Unstructured en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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