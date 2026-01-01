Implementa Tududi con una instalación de un solo clic.
Gestor de tareas y proyectos autohospedado con sincronización CalDAV, tareas recurrentes y autenticación OIDC.
Elige un plan VPS para Tududi
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Tududi
Tududi es una aplicación de productividad autoalojada para gestionar tareas, proyectos, áreas y notas en una estructura jerárquica limpia. Va más allá de las listas de tareas básicas con un motor completo de tareas recurrentes, sincronización CalDAV (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), integración con Telegram para la creación de tareas y resúmenes diarios, y OIDC/SSO opcional para despliegues en equipo. La interfaz soporta 24 idiomas y modos oscuro/claro.
Autoalojar Tududi mantiene tus datos de tareas completamente en tu propio servidor — sin suscripción, sin minería de datos y sin acceso de terceros a tus proyectos y notas. Dado que funciona con SQLite, no hay un servicio de base de datos separado que gestionar: un contenedor, dos volúmenes, y tu herramienta de productividad estará funcionando detrás de HTTPS.
Funciones clave de Tududi
Jerarquía de proyectos y áreas
Organice las tareas dentro de los proyectos, agrupe los proyectos en áreas y haga seguimiento al progreso de las subtareas — todo en una única interfaz limpia.
Sincronización CalDAV
Sincroniza tareas bidireccionalmente con cualquier cliente compatible con CalDAV: tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird y más.
Motor de tareas periódicas
Programe tareas para que se repitan en patrones diarios, semanales, mensuales o personalizados con generación automática de instancias futuras.
Integración de Telegram
Cree tareas y reciba resúmenes diarios a través de un bot de Telegram sin abrir la interfaz web.
Soporte para OIDC y SSO
Autentíquese a través de Google, Okta, Keycloak, Azure AD, o cualquier proveedor de OpenID Connect para implementaciones en equipo.
¿Por qué ejecutar Tududi en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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