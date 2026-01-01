Implementa Transmute con instalación en un solo clic.
Convertidor de archivos que prioriza la privacidad y transforma documentos, imágenes, audio y video sin subirlos a servidores de terceros.
Elige un plan VPS para Transmute
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Transmute
Transmute es un convertidor de archivos que prioriza la privacidad y que transforma documentos, imágenes, audio y video entre formatos a través de una interfaz web limpia. Los archivos son procesados por tu propia instancia autoalojada en lugar de un servicio en la nube anónimo, por lo que el material sensible nunca sale de la infraestructura que controlas y no hay límites de carga, marcas de agua ni tarifas por conversión.
Alojar Transmute en un VPS brinda a los equipos una herramienta de conversión privada y siempre disponible, accesible desde cualquier navegador. Es una alternativa práctica a los convertidores en línea con publicidad que recopilan datos, lo que lo hace ideal para organizaciones con requisitos estrictos de manejo de datos o para cualquiera que simplemente quiera convertir formatos sin entregar archivos a un tercero.
Funciones clave de Transmute
Conversión que prioriza la privacidad
Los archivos se procesan completamente en su propia instancia autoalojada, por lo que los documentos y medios sensibles nunca llegan a un servidor de terceros.
Soporte multiformato
Convierta entre formatos de documentos, imágenes, audio y video desde una única interfaz sin instalar software de escritorio.
Sin límites de carga
El alojamiento propio elimina los límites de tamaño de archivo y las marcas de agua impuestas por los servicios de conversión en línea gratuitos.
Interfaz basada en navegador
Arrastre, suelte y convierta desde cualquier navegador con una interfaz sencilla que no requiere cuenta para empezar.
Propiedad total de los datos
Ejecute el servicio en su propio VPS para mantener un control total sobre dónde se almacenan los archivos y por cuánto tiempo se retienen.
¿Por qué ejecutar Transmute en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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