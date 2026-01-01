Despliega Traggo con un solo clic.
Rastreador de tiempo autoalojado basado en etiquetas que reemplaza las jerarquĆas de proyectos con una lĆnea de tiempo flexible y etiquetada.
Elige un plan VPS para Traggo
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mĆ”s
Todo lo que puedes crear con Traggo
Traggo es un rastreador de tiempo de cĆ³digo abierto y autoalojado que organiza cada entrada como un lapso en una lĆnea de tiempo en lugar de una fila dentro de una jerarquĆa de proyecto rĆgida. Cada entrada se enriquece con etiquetas arbitrarias ā
cliente,
proyecto,
tarea,
facturable, lo que quieras ā y el panel de control analiza el tiempo combinando etiquetas como lo necesites, sin obligarte a elegir una descomposiciĆ³n canĆ³nica de antemano.
Alojar Traggo en tu propio VPS mantiene las hojas de tiempo, la informaciĆ³n del cliente y el contexto relevante para la facturaciĆ³n dentro de la infraestructura que controlas, en lugar de un proveedor de seguimiento de tiempo SaaS. El Ćŗnico binario Go mĆ”s la base de datos SQLite lo hace lo suficientemente ligero como para coexistir con otros servicios en un VPS pequeĆ±o, y el modelo basado en etiquetas se adapta por igual a consultores, freelancers, agencias y equipos de producto.
Funciones clave de Traggo
Seguimiento basado en etiquetas
Reemplace las jerarquĆas de proyectos anidadas con etiquetas arbitrarias para que la misma entrada pueda aparecer simultĆ”neamente en informes de clientes, proyectos y facturables.
Vista de lĆnea de tiempo
Arrastre los intervalos en una lĆnea de tiempo diaria para iniciar, detener, dividir y editar registros de tiempo rĆ”pidamente sin tener que escribir marcas de tiempo precisas.
Informes flexibles
Segmente el tiempo registrado por cualquier combinaciĆ³n de etiquetas en rangos de fechas configurables, luego exporte los resultados a CSV para facturaciĆ³n.
Soporte multiusuario
Cree cuentas de usuario separadas con roles de administrador y regulares para que un equipo pequeĆ±o pueda compartir una Ćŗnica instancia de Traggo con hojas de tiempo aisladas.
GraphQL API
Impulse automatizaciones, paneles de control e integraciones a travĆ©s de la API GraphQL documentada en lugar de extraer datos de la interfaz de usuario web.
Huella ligera
Un Ćŗnico binario Go respaldado por SQLite significa un bajo uso de disco y memoria, ideal para alojar en un VPS existente sin aprovisionar nuevos recursos.
ĀæPor quĆ© ejecutar Traggo en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
Ā”Estoy increĆblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciĆ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tĆ©cnico ha sido rĆ”pido, competente y realmente servicial.
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ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆblemente pacientes y minuciosos.
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