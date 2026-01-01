Hasta un 70% de descuento en TimeTagger

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Rastreador de tiempo personal que prioriza la privacidad, con una lÃ­nea de tiempo interactiva, etiquetas, informes y un flujo de trabajo Pomodoro integrado.

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2 nÃºcleos de vCPU
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8 nÃºcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s

Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Todo lo que puedes crear con TimeTagger

TimeTagger es un rastreador de tiempo de cÃ³digo abierto basado en la web, construido alrededor de una lÃ­nea de tiempo interactiva y un flujo de trabajo basado en etiquetas, en lugar de jerarquÃ­as de proyectos rÃ­gidas. DiseÃ±ado para freelancers, consultores e individuos que facturan por hora, reemplaza el software de hojas de tiempo engorroso con una interfaz de usuario rÃ¡pida y amigable con el teclado que funciona en cualquier navegador moderno y se sincroniza entre dispositivos.

Alojar TimeTagger en tu propio VPS mantiene cada minuto registrado, etiqueta de cliente y exportaciÃ³n de factura bajo tu control â€” sin que un SaaS de terceros mantenga tu historial de facturaciÃ³n como rehÃ©n, sin tarifas por puesto y sin riesgo de que una cuenta sea cerrada durante una semana ajetreada.

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Funciones clave de TimeTagger

LÃ­nea de tiempo interactiva

Visualiza tu dÃ­a en una lÃ­nea de tiempo con zoom donde puedes arrastrar, redimensionar y dividir registros para que coincida exactamente con cÃ³mo se realizÃ³ el trabajo.

Seguimiento basado en etiquetas

Omita los Ã¡rboles de proyectos rÃ­gidos y etiquete el trabajo con etiquetas de formato libre, para que el mismo registro pueda pertenecer a un cliente, una tarea y un cÃ³digo de facturaciÃ³n a la vez.

Informes PDF y CSV

Genere informes filtrados por etiqueta, perÃ­odo u objetivo y expÃ³rtelos como PDF o CSV para facturaciÃ³n, contabilidad y actualizaciones del equipo.

Metas y Pomodoro

Establezca objetivos de horas diarios, semanales o mensuales y ejecute sesiones Pomodoro enfocadas directamente dentro del rastreador â€” no se requieren aplicaciones adicionales.

SincronizaciÃ³n entre dispositivos

Realice seguimiento desde el escritorio, la tableta o el telÃ©fono con la interfaz de usuario web adaptable y haga que cada cambio se sincronice automÃ¡ticamente con su servidor autoalojado.

Privacidad por su diseÃ±o

Todos los registros residen en una base de datos SQLite local en su VPS, por lo que los nombres de los clientes, las horas y los datos de facturaciÃ³n nunca llegan a una nube de terceros.

Â¿Por quÃ© ejecutar TimeTagger en Hostinger?

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Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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UbicaciÃ³n de servidor recomendada:

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Â¡Estoy increÃ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increÃ­ble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Â¡Enhorabuena! ðŸš€

Noel
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Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increÃ­ble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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AppFlowy es un espacio de trabajo de cÃ³digo abierto con IA pensado como alternativa a Notion

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Rastreador de hÃ¡bitos minimalista y autoalojado, enfocado en los registros diarios y las rachas.

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