Implementa TimeTagger con un solo clic de instalaciÃ³n.
Rastreador de tiempo personal que prioriza la privacidad, con una lÃnea de tiempo interactiva, etiquetas, informes y un flujo de trabajo Pomodoro integrado.
Elige un plan VPS para TimeTagger
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s
Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.
El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas
Todo lo que puedes crear con TimeTagger
TimeTagger es un rastreador de tiempo de cÃ³digo abierto basado en la web, construido alrededor de una lÃnea de tiempo interactiva y un flujo de trabajo basado en etiquetas, en lugar de jerarquÃas de proyectos rÃgidas. DiseÃ±ado para freelancers, consultores e individuos que facturan por hora, reemplaza el software de hojas de tiempo engorroso con una interfaz de usuario rÃ¡pida y amigable con el teclado que funciona en cualquier navegador moderno y se sincroniza entre dispositivos.
Alojar TimeTagger en tu propio VPS mantiene cada minuto registrado, etiqueta de cliente y exportaciÃ³n de factura bajo tu control â€” sin que un SaaS de terceros mantenga tu historial de facturaciÃ³n como rehÃ©n, sin tarifas por puesto y sin riesgo de que una cuenta sea cerrada durante una semana ajetreada.
Funciones clave de TimeTagger
LÃnea de tiempo interactiva
Visualiza tu dÃa en una lÃnea de tiempo con zoom donde puedes arrastrar, redimensionar y dividir registros para que coincida exactamente con cÃ³mo se realizÃ³ el trabajo.
Seguimiento basado en etiquetas
Omita los Ã¡rboles de proyectos rÃgidos y etiquete el trabajo con etiquetas de formato libre, para que el mismo registro pueda pertenecer a un cliente, una tarea y un cÃ³digo de facturaciÃ³n a la vez.
Informes PDF y CSV
Genere informes filtrados por etiqueta, perÃodo u objetivo y expÃ³rtelos como PDF o CSV para facturaciÃ³n, contabilidad y actualizaciones del equipo.
Metas y Pomodoro
Establezca objetivos de horas diarios, semanales o mensuales y ejecute sesiones Pomodoro enfocadas directamente dentro del rastreador â€” no se requieren aplicaciones adicionales.
SincronizaciÃ³n entre dispositivos
Realice seguimiento desde el escritorio, la tableta o el telÃ©fono con la interfaz de usuario web adaptable y haga que cada cambio se sincronice automÃ¡ticamente con su servidor autoalojado.
Privacidad por su diseÃ±o
Todos los registros residen en una base de datos SQLite local en su VPS, por lo que los nombres de los clientes, las horas y los datos de facturaciÃ³n nunca llegan a una nube de terceros.
Â¿Por quÃ© ejecutar TimeTagger en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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UbicaciÃ³n de servidor recomendada:
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Lanzamiento local. Crecimiento global.
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