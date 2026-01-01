TimeTagger es un rastreador de tiempo de cÃ³digo abierto basado en la web, construido alrededor de una lÃ­nea de tiempo interactiva y un flujo de trabajo basado en etiquetas, en lugar de jerarquÃ­as de proyectos rÃ­gidas. DiseÃ±ado para freelancers, consultores e individuos que facturan por hora, reemplaza el software de hojas de tiempo engorroso con una interfaz de usuario rÃ¡pida y amigable con el teclado que funciona en cualquier navegador moderno y se sincroniza entre dispositivos.

Alojar TimeTagger en tu propio VPS mantiene cada minuto registrado, etiqueta de cliente y exportaciÃ³n de factura bajo tu control â€” sin que un SaaS de terceros mantenga tu historial de facturaciÃ³n como rehÃ©n, sin tarifas por puesto y sin riesgo de que una cuenta sea cerrada durante una semana ajetreada.